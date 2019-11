"Pani profesor ma mocny język, jest kontrowersyjna pod względem wyrażania swoich poglądów, równocześnie jest wybitnym prawnikiem, co nie jest przez nikogo kwestionowane" - tak o kandydatce PiS do Trybunału Konstytucyjnego Krystynie Pawłowicz mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Woś. Przyszły minister środowiska zapewniał, że Pawłowicz jako kandydatka do TK spełnia ustawowy wymóg "nieskazitelności charakteru". Gość Marcina Zaborskiego podkreślał, że to Sejm dokona oceny Pawłowicz. "Pani profesor jest naprawdę osobą wysokiej kultury osobistej w sytuacjach bezpośrednich" - dodawał Woś.

Woś o starcie resortu środowiska: Bardziej realny początek roku

Przygotowałem już dziś ustawę, która precyzuje działy administracji, sposób w jaki będzie funkcjonowało Ministerstwo Środowiska i skoro świt przedłożę ją premierowi - zapowiedział Woś. Żeby zostało uruchomione Ministerstwo Środowiska, musi zostać znowelizowana ustawa o działach. Musimy liczyć minimum 30 dni - wydaje mi się bardziej realny początek roku - przyznawał gość Marcina Zaborskiego. Woś dodał, że na razie i resort klimatu, i resort środowiska mają siedzibę w dawnym Ministerstwie Środowiska. Ostateczna lokalizacja jest ustalana.

Marcin Zaborski, RMF FM: Podpisałby pan awans sędziemu, który swoich współpracowników nazywa - cytuję - "bydłem" i mówi, że to szaleńcy zdolni do zbrodni albo każe im - znów cytuję - "zamknąć mordy"?



Michał Woś: Nie znam tego przypadku, jeżeli ktoś używa ostrego języka, pytanie, w jakim kontekście tego ostrego języka używa i do jakich zadań ten awans miałby być zastosowany?



To były cytaty z Krystyny Pawłowicz, którą chcecie awansować do Trybunału Konstytucyjnego?



Pani profesor ma mocny język, jest kontrowersyjna, jednocześnie pod względem precyzji czy sposobu wyrażania swoich poglądów, a jednocześnie jest wybitnym prawnikiem, co nie jest przez nikogo kwestionowane. Jest bardzo doświadczonym prawnikiem.

Krystyna Pawłowicz spełnia ustawowy zresztą wymóg nieskazitelności charakteru?



Moim zdaniem, z pewnością tak, ale ja mam tę przyjemność, że panią profesor poznałem w poprzedniej kadencji osobiście. Ma owszem precyzyjny język...



No tak, ale niedawno pan studiował prawo, więc pewnie pan doskonale pamięta, co to znaczy nieskazitelność charakteru, ma pan tę przewagę nad nami, że pan wie, słuchacze nie. Wyjaśnijmy proszę naszym słuchaczom - nieskazitelność charakteru: jak jest definiowana w polskim prawie?



Definicji wprost w ustawie nie ma, jest kilka ustaw, które odwołują się do nieskazitelności charakteru i możemy odwoływać się do różnych orzeczeń, które próbują to definiować...



I jakie cechy tam są wymieniane, panie ministrze?

... natomiast orzeczenia, gdzie pan chce wskazać te cechy, to są oceny przypadków indywidualnych. W tym przypadku Trybunał Konstytucyjny składa się z sędziów powoływanych przez Sejm i to Sejm ma prawo do oceny tego, czy ten nieskazitelny charakter pani profesor ma czy nie, w moim przekonaniu - ma.



I posłowie mogą sięgnąć na przykład do komentarza, do prawa o ustroju sądów powszechnych, w którym to ten nieskazitelny charakter od kandydata na sędziego wymagany jest, zdefiniowany tak: To jest człowiek uczciwy, nieposzlakowany, zrównoważony, cierpliwy, o wysokiej kulturze osobistej, bystry, uprzejmy. Wszystko się zgadza?



Z pewnością pani profesor jest bardzo bystra, uprzejma, bywa cierpliwa...



Kiedy mówi o tym "bydle", to jest to przejaw wysokiej kultury osobistej?



Nie, to jest przejaw mocnego języka, którego pani profesor używa...



I ten język wpisuje się w nieskazitelność charakteru?



Pani profesor naprawdę jest osobą wysokiej kultury osobistej w relacjach bezpośrednich. Kiedy jest cały czas atakowana, to czasami reaguje inaczej, natomiast niekwestionowane w tym zakresie jest to, że nieskazitelność charakteru - i w tym samym komentarzu pan to przeczyta do ustawy o ustroju sądów powszechnych - że oceny tej nieskazitelności charakteru dokonuje organ, który jest uprawniony do powołania sędziego, w tym przypadku Sejm.

