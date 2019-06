Ilu pracowników liczy departament pomocy humanitarnej? "Sam zespół nie jest wybitnie liczny" – przyznał Michał Woś, 28-letni konstytucyjny minister rządu Mateusza Morawieckiego, który ma koordynować pomocą humanitarną. Jaki budżet ma do dyspozycji minister Woś? Na to pytanie nie usłyszeliśmy odpowiedzi. "Odpowiadam za koordynację. To ja powinienem tak zorganizować pracę, żeby szereg instytucji odpowiedzialnych ze sobą dobrze współpracowało" – oświadczył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM – "Ten urząd kończy z Polską resortową. Kończy z tym, że pięć różnych ministerstw między sobą się przepycha, bo nikt nie wie, co i w którym kierunku powinniśmy zrobić".



Minister do spraw pomocy humanitarnej Michał Woś /Leszek Szymański /PAP

Marcin Zaborski, RMF FM: Dlaczego został pan nowym ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego?



Michał Woś: Liderzy Zjednoczonej Prawicy zaproponowali mi tę funkcję, bo jest potrzebna osoba, która dalej będzie koordynować pomoc humanitarną i kontynuować to, co robiła pani minister Beata Kempa.



Inaczej mówiąc, w koalicyjnej układance był potrzebny ktoś z Solidarnej Polski, człowiek Zbigniewa Ziobry.



Niekoniecznie. Oczywiście prawdą jest, że rząd tworzą trzy partie jako Zjednoczona Prawica...



I to przypadek, że pan zajmuje miejsce minister Kempy. Związki ze Zbigniewem Ziobrą nie są tutaj ważne.



Ja się w związku ze Zbigniewem Ziobrą nie wypieram, bo szalenie cenię tego człowieka za to, co robi, natomiast otrzymałem taką propozycję od liderów Zjednoczonej Prawicy. Moja dotychczasowa skuteczność, ciężko się samemu chwalić, ale tak mi przynajmniej szef przekazywał, minister Ziobro, mój poprzedni szef jako wiceminister sprawiedliwości, że w Ministerstwie Sprawiedliwości to, co mi zlecił, to wykonałem bardzo dobrze - jak choćby rejestr pedofilów, system losowego przydziału spraw, szereg innych trudnych tematów. I traktuję to z jednej strony bardzo pokornie, z drugiej strony jako wielką odpowiedzialność, ale z trzeciej strony jako docenienie tej dotychczasowej skuteczności.



I rozumiem, że teraz jako 28-latek będzie pan ministrem ds. łowienia młodych wyborców, młodą twarzą PiS-u, która ma uwieść młodych, pokolenie Netflixa.

