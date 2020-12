„Dwa dni po zarejestrowaniu leku przez Europejską Agencję Leków będziemy w stanie dystrybuować tę szczepionkę. Ta pierwsza transza to będzie symboliczne 10 tys. dawek, które ma trafić do wszystkich krajów jednocześnie” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Kuczmierowski. Jak dodał szef Agencji Rezerw Materiałowych ”myślę, że nie będziemy ich [szczepionek przyp.RMF FM] mieli w magazynach, ponieważ jesteśmy przygotowani na to, żeby je natychmiast przesłać do szpitali, które będą prowadziły tę pierwsza transzę szczepień”.

