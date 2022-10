8 listopada, 12 dni przed mundialem, do Kataru poleci sędzia Szymon Marciniak. "Jestem bardzo spokojny i wyluzowany przed nadchodzącym mundialem. Po to lecimy tam wcześniej, niż reprezentacja, aby komisja mogła nas na żywo zobaczyć i zdecydować, który mecz będziemy sędziować" - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM - sędzia piłkarski Szymon Marciniak, pytany o przygotowania do mundialu w Katarze.

/ RMF FM

Posłuchaj całej rozmowy Piotra Salaka z Szymonem Marciniakiem.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marciniak: Jestem spokojny i wyluzowany przed nadchodzącym mundialem

"Jesteśmy w jednym hotelu, wszyscy sędziowie, to jest bardzo duża grupa ludzi, to jest 30 zespołów sędziowskich plus sędziowie VAR, plus dwóch operatorów, niesamowita liczba ludzi" - tak o realiach pracy sędziego podczas mistrzostw świata mówił Szymon Marciniak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Wideo youtube

Marciniak będzie jedynym Polakiem wśród głównych arbitrów na piłkarskich mistrzostwach świata.

Gość Piotra Salaka odniósł się też do sytuacji, że po raz pierwszy w historii, na tym mundialu mecze będą prowadzić w roli sędziego także panie.

" Nie wiemy, czy dziewczyny będą sędziami technicznymi czy być może będą na środku. Jest to ogromny krok do przodu, jeszcze parę lat temu nikt by w to nie uwierzył, jestem o tym przekonany, jestem tego pewien" -odpowiedział.

Szymon Marciniak był też pytamy o wczorajszego karnego, którego miał strzelać Lewandowski podczas meczu Barcelony z Bayernem.

"Z reguły karny jest wtedy, kiedy go odgwiżdże sędzia, sytuacja była kontrowersyjna, z boiska mogło to wyglądać na rzut karny, ale w kamerach jest inaczej, one pokazują inne światło. To wszystko było na granicy - według mnie to był bardziej nie karny, niż karny" - odpowiedział sędzia Marciniak.

Przypomnijmy, wczoraj podczas meczu Barcelony z Bayernem, angielski sędzia Anthony Taylor najpierw odgwizdał rzut karny po faulu na Robercie Lewandowskim, ale potem po analizie VAR, zmienił decyzję.