"Jest potrzeba, żeby ta administracja okrzepła, zasiadła w swoich biurkach. To nie jest ten etap, na którym należy decydować o datach przyszłych wizyt" - mówi wiceszef MSZ Marcin Przydacz, pytany o to, czy ekipa premiera Morawieckiego lub też prezydenta Dudy zabiegała już o spotkanie z nowym prezydentem USA Joe Bidenem. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM dodał, że "jeśli będą ku temu potrzeba i wola, to zaproszenie (dla Joe Bidena – red.) będzie raz jeszcze wysłane".

Wiceminister Przydacz podkreślił także, że nie ma żadnych powodów, by podważać wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. "Wybory były uczciwe, prezydentem jest Joe Biden" - oświadczył. W ten sposób odniósł się do słów byłego szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego, który mówił o "bagażu nieuczciwych wyborów". "Europoseł Witold Waszczykowski jest politykiem. Ma prawo do swoich własnych opinii. Nie jest to stanowisko polskiego rządu" - stwierdził.

Dziennikarz RMF FM Marcin Zaborski w dalszej części rozmowy poruszył temat szczepionek przeciw Covid-19, jakie Polska miała kupić od USA. Dostawę szczepionek obiecał były już prezydent Donald Trump w trakcie rozmowy z głową państwa polskiego Andrzejem Dudą. "Rozmowy prowadził sam prezydent w czasie jego wizyty (w Waszyngtonie - red.) oraz kancelaria prezydenta, odpowiedzialna za politykę międzynarodową. Całość tej rozmowy to jest aktywność prezydenta Andrzeja Dudy i osób, które odpowiadały za realizację tej wizyty" - oświadczył wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

To była tylko zagrywka przed I turą wyborów prezydenckich w Polsce? - dopytywał nasz dziennikarz. "Nie. To jest zbyt duże uproszczenie" - mówił Przydacz, argumentując, że dyskusja z Amerykanami stała się bezprzedmiotowa w momencie, kiedy Polska przystąpiła do zakupu szczepionek w ramach umów podpisywanych przez Unię Europejską.

"Te decyzje, które zostały podjęte w ostatnim czasie w relacjach polsko-amerykańskich, zostaną utrzymane" - mówił Marcin Przydacz w internetowej części Popołudniowej rozmowy RMF FM, odpowiadając na pytanie, czy po zmianie prezydenta USA Polska może być nadal pewna, że kontyngent żołnierzy amerykańskich zostanie zwiększony tak, jak zapowiadał to Donald Trump.

Wiceminister zastrzegł jednak, że do Polski wcale nie muszą trafić żołnierze wycofywani z Niemiec: "Nie było nigdy takiej dyskusji, żeby te konkretne jednostki, ci konkretni żołnierze i oficerowie mieli z Niemiec przejeżdżać do Polski. Równie dobrze mogą to być żołnierze, którzy przyjadą z innych części świata, z samych Stanów Zjednoczonych".

"Grupa ambasadorów ma mieć charakter polityczny. Tak, żeby to politycznie decydowano o konieczności wysłania ambasadora. On będzie też ponosił odpowiedzialność polityczną za zrealizowanie interesów Rzeczypospolitej" - mówił o projekcie ustawy o służbie zagranicznej wiceminister spraw zagranicznych. Na pytanie, dlaczego ten rządowy projekt nie doczekał się konsultacji, Przydacz odparł: "Posłowie będą mieli możliwość doprecyzowania wszelkich przepisów. Jeśli ten projekt nie spotka się z akceptacją większości w parlamencie, z całą pewnością będzie zmieniany."

