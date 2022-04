Andrzej Duda razem z trzema innymi prezydentami jest dzisiaj w Kijowie. Paweł Balinowski zapytał swojego gościa w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to, jakich skutków tej wizyty możemy się spodziewać. „Jest to bardzo wymowne w sensie symbolicznym. Kijów jest stolicą państwa zaatakowanego, Kijów jest miastem bezpośrednio zagrożonym, do niedawna obleganym przez siły rosyjskie. Miastem, które się nie poddało rosyjskiej ofensywie, jest symbolem bohaterstwa” – mówił wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.

Marcin Ociepa gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM / RMF FM

Marcin Ociepa: My się gróźb rosyjskich nie boimy. Państwa NATO trzymają się razem Michał Dukaczewski / RMF FM

"My nie dostarczamy Ukraińcom obietnic, tylko konkretną pomoc - humanitarną i wojskową" - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM pytany przez Pawła Balinowskiego o to, czy prezydent Andrzej Duda złoży dzisiaj prezydentowi Ukrainy konkretne obietnice dostarczenia uzbrojenia.

"My się gróźb rosyjskich nie boimy. Tak, to są groźby. Rosjanie, w przypadku Ukrainy, przeszli od gróźb do czynów. My, jako państwa NATO, trzymamy się razem. Na jakikolwiek objaw agresji na nasze terytorium zareagujemy z całą stanowczością. Tego typu groźby nie wpłyną na naszą decyzję polityczną o wsparciu udzielanym Ukrainie. Ukraińcy dzisiaj walczą za nas" - powiedział wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa pytany w Popołudniowej rozmowie o to, czy realne są groźby Kremla mówiące o tym, że transporty NATO będą traktowane jak "uzasadnione cele wojskowe".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Ociepa: My się gróźb rosyjskich nie boimy. Państwa NATO trzymają się razem

Marcin Ociepa: Komisja Antoniego Macierewicza nie jest komisją resortu obrony narodowej

"Komisja (Antoniego Macierewicza-przyp. red.) pracuje na zasadach zupełnie suwerennych. To nie jest komisja resortu obrony narodowej, traktujemy to jako podmiot zewnętrzny" - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM odpowiadając na pytanie Pawła Balinowskiego o to, czy Ministerstwo Obrony Narodowej odcina się od raportu komisji Antoniego Macierewicza dot. katastrofy smoleńskiej.