Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM Będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. Porozmawiamy z nim m.in. o komisji śledczej ds. Pegasusa.

Marcin Bosacki / Piotr Szydłowski / RMF FM

Kto zostanie szefem komisji śledczej ds. podsłuchów przy użyciu systemu Pegasus? Czy komisja przesłucha Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Co dalej z samym systemem? Czy Polska będzie z niego korzystać? Między innymi o to zapytamy Marcina Bosackiego, posła Koalicji Obywatelskiej.



Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych!