"Mam duży szacunek dla Jarosława Gowina. Rozstaliśmy się, ale to nie znaczy, że nie widzę możliwość dalszej współpracy. Wręcz przeciwnie" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Maksymowicz, poseł koła parlamentarnego Polska 2050. Czy gość Marcina Zaborskiego – do niedawna członek koalicji Zjednoczonej Prawicy - próbował przekonać Jarosława Gowina, by spróbował współpracować z Hołownią? "Po moich rozmowach z Hołownią przekazałem też informacje swoje, że jest to człowiek, który jest godnym szacunku wizjonerem i warto połączyć siły" - odpowiada Maksymowicz. Co na to premier Gowin? "Jest człowiekiem kulturalnym, więc nie podsumowuje tego typu rozmów" - mówi polityk.

Wojciech Maksymowicz / Wojciech Olkuśnik / PAP

Czy Maksymowicz namawia innych polityków z Porozumienia, by poszli w jego ślady, zmienili barwy i dołączyli do ugrupowania Hołowni? Nie prowadzę takiej rozmowy, to są wybory własne. (...) To do czego bym namawiał, to do gotowości na możliwą współpracę. I Porozumienie i Polska 2050 są ugrupowaniami mającymi zdolność do konsolidacji działań - uważa gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Pytany o to, czy Szymon Hołownia powiedział mu, iż musi być gotowy na przyspieszone wybory 10 października 2021, Maksymowicz odpowiada: Szymon Hołownia jest bardzo łebskim, młodym człowiekiem, wygląda na to, że na taką ewentualność trzeba być przygotowanym. Jest ona realna - stwierdza Maksymowicz.



Maksymowicz o 2 mld zł dla mediów publicznych: Poparcie tej ustawy to nie była dobra decyzja

Widziałem to, nie zgadzałem się z tym - przyznaje w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Maksymowicz, poseł koła parlamentarnego Polska 2050 pytany o to, czy nie przeszkadzało mu to, co działo się w Trybunale Konstytucyjnym, Krajowej Radzie Sądownictwa, sądach czy mediach publicznych w 2019 roku, gdy zgodził się być w liderem listy PiS w Olsztynie w wyborach do Sejmu. Przyjąłem tę propozycję, bo uważałem, że jest szansa bycia wewnątrz tego organizmu i mówienia wprost o niektórych sprawach. Dałem temu dowód, stawiałem jednoznacznie sprawę, powiedziałem, że ta granica nie może dalej iść - tłumaczy. Ustąpiłem bez presji medialnej ze stanowiska sekretarza stanu, wróciłem do aktywności lekarskiej, oczekiwałem na moment refleksji, że musimy budować dobrą służbę zdrowia - dodaje gość Marcina Zaborskiego.

To nie była dobra decyzja, liczyłem na to, że to jednorazowa decyzja - odpowiada Maksymowicz na pytanie, czy żałuje, że poparł ustawę przekazującą 2 mld zł dla mediów publicznych.

Czy był za tym, by do TK trafili posłowie PiS - Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz? Nie zagłosowałbym za tym. (...) To było 2 miesiące po wyborach, podpisaniu umowy koalicyjnej i to było zobowiązanie - mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM dodając, że "zapłacił cenę, jaką płaci koalicjant".

