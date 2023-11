Za najbardziej absurdalny przykład tego, co dzieje się w KRS Kwiatkowski uznał słowa skierowane przez sędziego Macieja Nawackiego do posłanki KO Kamili Gasiuk-Pihowicz: "Odszczeka to pani. Wcisnę to pani w gardło".

Czy posłanka Gasiuk-Pihowicz powinna wzywać policję - dociekał Marek Tejchman.

Tak. Uważam, że tak. (...) Nie mam żadnej wątpliwości - odparł senator Kwiatkowski.

Jeżeli pani poseł, która jest też kobietą, po słowach "wcisnę to pani w gardło" - ja już pomijam wszystkie konteksty, w ogóle w to nie wchodźmy, jak te słowa brzmią... To jest tak elementarny brak szacunku do kobiety i sposób tak obrzydliwej wypowiedzi i takiej, która nacechowana jest agresją, że może wzbudzić obawę - wyjaśniał Krzysztof Kwiatkowski.

Jak dodał, sędzia Nawacki ani nie wyszedł do przybyłych na wezwanie policjantów, ani nie przeprosił posłanki Gasiuk-Pihowicz.

Kwiatkowski o kandydaturze Kamila Zaradkiewicza na szefa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Senator Kwiatkowski w internetowej części Popołudniowej Rozmowy zwrócił uwagę na wybór dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa.

Wybieraliśmy jedną z najważniejszych osób w wymiarze sprawiedliwości, a w zasadzie opiniowaliśmy, wybór dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pięcioletnia kadencja. Człowiek, który odpowiada za kształcenie przyszłych sędziów i prokuratorów. Czy kandydat był na sali, kiedy KRS podejmowała decyzje opiniującą jego kandydaturę? To był pan Zaradkiewicz (Kamil Zaradkiewicz - przypis red.) i oczywiście go nie było - mówił Kwiatkowski.