"Od końca września Ukraińcy wielkich sukcesów nie mają. Od pół roku front stoi właściwie w miejscu. Mamy impas. Liczymy na to, że to cisza przed burzą - pozytywną burzą dla Ukrainy, która trochę sytuację na froncie przejaśni" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk, pytany o wojnę na Ukrainie. "Przełom jest możliwy. Wszystko zależy od tego, kiedy Ukraińcy zaczną kontrofensywę i na ile ona będzie skuteczna" - dodał.

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o to, dlaczego dla Ukraińców tak istotne są walki o Bachmut. To miejsce symboliczne. Mówi społeczeństwu ukraińskiemu: nie zrobimy ani kroku do tyłu, ani piędzi ukraińskiej ziemi nie oddamy - tłumaczył Wojciech Konończuk.

Ukraińcy w ogromnej większości (90 procent +) wierzą w to, że ta wojna się dla nich zwycięsko zakończy. Myślę, że plan minimum to odzyskanie tego, co po 24 lutego stracili. Ukraińcy uważają, że to jest realne - podkreślał szef Ośrodka Studiów Wschodnich.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprosił przywódcę Chin Xi Jinpinga do złożenia wizyty w Kijowie. Zdaniem Wojciecha Konończuka takie spotkanie nie jest realne przed zakończeniem działań wojennych.

Prezydent Zełenski trochę próbuje podbijać piłeczkę, którą Rosjanie grają z Chinami - ocenił ekspert. Pseudopropozycja pokoju, którą Chińczycy pokazali w rocznicę wojny, nie została ani przez Kijów, ani przez Moskwę pozytywnie odebrana - zauważył. Część państw zachodnich liczy na to, że Chiny mogą być pozytywnym elementem, który będzie powstrzymywał Rosję przed zrobieniem czegoś bardzo głupiego - zastrzegł szef OSW, odnosząc się do gróźb nuklearnych Kremla.