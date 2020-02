Komorowski: Mam nadzieję, że Andrzej Duda odpowie za swoje decyzje przed Trybunałem Stanu

„Myślę, że ma (Małgorzata Kidawa-Błońska – przyp. RMF FM) poważną szansę na wygranie tych wyborów m.in. dlatego, że widać wyraźne, że w praktyce rządzenia Prawa i Sprawiedliwości monopol, który ma PiS nie służy Polsce. Powiem nawet, że nie służy chyba nawet samemu środowisku i PiS dlatego, że ten monopol powoduje, że PiS staje się niekontrolowany. Nie ma hamulców żadnych i w związku z tym popełnia błędy kosztem Polski. Przykładem może być sprawa dotycząca wymiaru sprawiedliwości. To w zasadzie powinno być zadanie prezydenta, aby rozładować tego typu sytuację, a tutaj mamy prezydenta PiS-owskiego, który sam jest uczestnikiem działania przeciwko sądom (…). Tego rodzaju prezydent, który byłby nie tylko zwornikiem systemu, wspólnoty narodowej, ale również bezpiecznikiem powstrzymującym rządy przed radykalizmem (...) bardzo by się Polsce przydał” – stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bronisław Komorowski.

W trakcie rozmowy pojawiła się informacja, że prezydent podpisał nowelizację ustaw sądowych. Bronisław Komorowski proszony o odniesienie się do tej sprawy, stwierdził: Mamy potwierdzenie tego co mówiłem. Pan prezydent Duda jest prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, wykonuje dyrektywy - w moim przekonaniu - płynące z Nowogrodzkiej.

Były prezydent wskazał, że ma nadzieje, że Andrzej Duda odpowie za swoje decyzje przed Trybunałem. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo dla jakości polskiej demokracji rzeczą szalenie ważną jest to, aby nie pozostawało bez skwitowania tego rodzaju złe zachowanie - także głowy państwa - działania przeciw konstytucji lub wbrew konstytucji.

Marcin Zaborski, RMF FM: Czy Małgorzata Kidawa-Błońska poprosiła pana o wsparcie, o pomoc w kampanii wyborczej?

Bronisław Komorowski: Nie, nie musiała, bo sam taką deklarację złożyłem bardzo wcześnie.

Spotykacie się, rozmawiacie, szukacie razem pomysłów?

Nie, ja nie jestem w sztabie. Sztab ma charakter raczej, jak rozumiem, środowiska Platformy Obywatelskiej, ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej od 10 lat.

Kiedyś pani marszałek była pana rzeczniczką w kampanii wyborczej, myślałem, że będzie pan ją wspierał radą w tej kampanii.

Zawsze chętnie, życzę jej jak najlepiej. Nie tylko będę trzymał kciuki, bo w moim przekonaniu każdy, kto chciałby, aby Prawo i Sprawiedliwość utraciło część monopolu posiadanego dzisiaj na władzę wykonawczą w Polsce, powinien nie tylko życzyć dobrze, ale też zakasać rękawy i działać na rzecz kontrkandydata obecnego prezydenta Dudy.

Co Małgorzata Kidawa-Błońska powinna pokazać w kampanii wyborczej, żeby mieć szansę pokonać Andrzeja Dudę?

Rozumiem, że w pana pytaniu kryją się poważne sprawy, związane nie tylko z kwestią wizerunku.

Nie wiem, czy da się niepoważnie wygrać te wybory.

Chodzi o sprawę najpoważniejszą, wizerunek to jest sprawa ulotna. Tu chodzi o kwestie programowe i pomysł na Polskę.

O ten pomysł pytam.

Myślę, że ma poważną szanse wygrania wyborów, między innymi dlatego, że widać w praktyce rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, że ten monopol, który ma Prawo i Sprawiedliwość nie służy Polsce. Powiem panu, że chyba nie służy tak do końca samemu środowisku, czy wyborcom przynajmniej Prawa i Sprawiedliwości.

Myśli pan, że to przekona Polaków?

Ten monopol powoduje, że Prawo i Sprawiedliwość czuje się niekontrolowane. Nie ma hamulców żadnych i w związku z tym popełnia dramatyczne, straszne błędy kosztem Polski. Przykładem może być sprawa dzisiaj tak bulwersująca, dotycząca sędziów, wymiaru sprawiedliwości. To w zasadzie powinno być zadanie prezydenta, aby próbować rozładować tego rodzaju sytuacje i znaleźć z nich wyjście. Tutaj mamy prezydenta PiS-owskiego, który sam jest uczestnikiem tego działania przeciwko sądom polskim. Zdaje się, że sam jest autorem niedobrego pomysłu Izby Dyscyplinarnej. Tego rodzaju prezydent, który byłby nie tylko zwolennikiem systemu i zwolennikiem wspólnoty narodowej, ale również takim bezpiecznikiem powstrzymującym rządy przed radykalizmem, przed właśnie takim, powiedziałbym pójściem po bandzie, bo nikt nie czuje wędzidła, bardzo by się Polsce przydał.

W tym momencie otrzymujemy informację, że pan prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację najnowszej ustawy sądowej. Tej przewidującej kary dla sędziów.

Mamy potwierdzenie tego, o czym mówiłem: pan prezydent Duda jest prezydentem Prawa i Sprawiedliwości. Wykonuje dyrektywy, w moim przekonaniu płynące z Nowogrodzkiej.

Politycy opozycji mówili: "jeśli prezydent podpisze tę ustawę, to złamie Konstytucję". Wierzy pan w to, że prezydent Andrzej Duda, tak jak mówią politycy opozycji, odpowie kiedyś za to przed Trybunałem Stanu?

Mam nadzieję, że odpowie.

Naprawdę pan w to wierzy?

Jeszcze raz panu mówię: mam nadzieję, że tak się stanie. Dla jakości polskiej demokracji rzeczą szalenie ważną jest to, aby nie pozostawały bez skwitowania tego rodzaju złe zachowania - także głowy państwa. Działania przeciw Konstytucji albo wbrew Konstytucji.

Tylko to jest raczej niemożliwe. Żeby postawić prezydenta przed Trybunałem Stanu trzeba mieć dwie trzecie głosów Zgromadzenia Narodowego, czyli 374 cztery głosy w Sejmie i Senacie. Arytmetycznie to jest nieosiągalne.

Co się odwlecze, to nie uciecze.

Naprawdę pan wierzy, że kiedyś to się stanie?

Myślę, że w działaniach pana prezydenta i PiS-u skierowanych także przeciwko Sądowi Najwyższemu widać lęk właśnie przed tym, czy nie staną przed Trybunałem Stanu, na przykład obecny prezydent, na przykład poprzednia pani premier. Dlatego, że wyraźnie liczą na to, chcą, w moim przekonaniu zawłaszczyć, uzyskać realną możliwość wpłynięcia na to, kto będzie przyszłym prezesem Sądu Najwyższego, bo I Prezes Sądu Najwyższego jest jednocześnie przewodniczącym Trybunału Stanu.

Trzeba mieć te głosy w Sejmie i Senacie, żeby postawić prezydenta przed trybunałem.

Więc proszę pana, walczą o swoje poczucie bezpieczeństwa.

Prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista mówi np., że Trybunał Stanu to jest "fasada podtrzymująca faktyczną nieodpowiedzialność prawną władzy i to jest przejaw naiwności konstytucyjnej", mówi właśnie o tym, że ten trybunał tak naprawdę nie działa.

W znacznej mierze się zgadzam, bo Trybunał Stanu w zasadzie nie ma innej możliwości, innej sankcji, niż na przykład ukaranie niemożnością sprawowania funkcji publicznych. To jest rzeczywiście niewielka kara ze względu, jeśli chodzi o odpowiedzialność za złamanie Konstytucji. To jest forma raczej napiętnowania polityka, niż rzeczywistego ukarania takiego bolesnego. Ale wie pan, ja myślę, że dla edukacji w zakresie demokracji społeczeństwa i taki symboliczny wymiar kary miałby istotne znaczenie.

14 lipca w Paryżu mogą się spotkać liderzy Polski, Francji i Niemiec, Duda-Macron-Merkel. Jeśli takie spotkanie będzie, przyzna pan, że to jest sukces prezydenta Dudy i rządów Prawa i Sprawiedliwości?

Nie, to byłby sukces prezydenta Macrona, bo on ma być gospodarzem tego spotkania, organizatorem i bardzo bym się z tego cieszył, gdyby polski prezydent wziął w tym udział, tak jak ja brałem udział w tego rodzaju spotkaniach.

Potrzeba trójki do tego, żeby to się odbyło.