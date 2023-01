Zastrzegł przy tym, że Komisja nie jest sądem i jej rolą nie jest ocena prawdziwości zarzutów formułowanych w zawiadomienia, które otrzymuje.

Naszą rolą jest przede wszystkim to, żeby w postępowaniu prokuratorskim sprawdzić, a potem ewentualnie interweniować, czy prawa osoby skrzywdzonej, czyli w tym wypadku dziecka, są należycie zabezpieczone. Na przykład: czy prokurator wystosował wniosek o wyznaczenie kuratora procesowego, czyli - nazwijmy to - adwokata dla tego dziecka, czy została przeprowadzona opinia biegłego, czy adwokat owego dziecka działa aktywnie postępowaniu, np. czy odwołuje się od pewnych decyzji prokuratora, albo sądu - tłumaczył prof. Kmieciak.

Według szefa Państwowej Komisji ds. Pedofilii, wiele ze spraw, które do niej napłynęły, dotyczy także sportu. Ich liczba zwiększyła się po niedawnym wyznaniu posłanki Lewicy Katarzyny Kotuli, że w przeszłości była jedną z osób skrzywdzonych przez byłego już prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego.

Pojawiły się nowe sprawy dotyczące trenerów (...). Nie ukrywam też, że my na bieżąco monitorujemy media i sprawdzamy te sprawy, do których możemy przystąpić - powiedział Kmieciak.

Prof. Kmieciak: Środowisko sportowe wciąż nie rozumie, że ma problem

W ocenie szefa Komisji, środowisko sportowe nie rozumie, że ma problem z przeciwdziałaniem przestępczości na tle seksualnym.

Sprawcy są tam, gdzie są dzieci. Trener ma dostęp do osoby, która może być skrzywdzona, więcej - ma nad nią realną władzę, może nad nią panować. Nie tylko władzę fizyczną, ale także perswazji. W USA bardzo mocno się mówi o tym, że jednym z elementów wykorzystania tej władzy jest pewnego rodzaju korzyść. Trener wykorzystuje to, że zawodnik trenuje po to, żeby osiągnąć pewien sukces i nagle zaczyna go szantażować: "nie jedziesz człowieku na olimpiadę, jeżeli nie dostanę pewnego elementu, którego oczekują od ciebie" - tłumaczył prof. Kmieciak.