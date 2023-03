"Dla mnie największym bólem jest to, że w tamtych czasach, i to jest fakt historyczny, osoby skrzywdzone, ich rodziny, były ignorowane" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Błażej Kmieciak, przewodniczący państwowej komisji ds. pedofilii. Odniósł się do reportażu "Franciszkańska 3" o działaniach Karola Wojtyły, mówił również o uchwale Sejmu w obronie papieża, a także o sprawie Mikołaja Filiksa.

Wideo youtube Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kmieciak: Największym bólem jest to, że osoby skrzywdzone były ignorowane Dzisiaj Sejm, po reportażu TVN24, przyjął przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Jan Paweł II naprawdę jest dla mnie kimś niezwykle ważnym. Studiowałem na KUL-u i mnie uczyli uczniowie św. Jana Pawła II. Sejm ma pełne prawo do tego, żeby przyjmować każdą uchwałę. Ja jako Błażej Kmieciak, proszę nie łączyć mnie z państwową komisją, jako badacz, jako socjolog po KUL-u uważam, że ta uchwała jest niekonieczna - mówił Kmieciak. Jan Paweł II może się bronić tylko w ten sposób, w świadomości ludzi, na przykład dzieci, że czytamy jego dzieła. Bo mam wrażenie, że mówiąc o wielkim Janie Pawel II, zatrzymujemy się na jego bardzo ciekawej refleksji na placu w Wadowicach o kremówkach - dodał. Zadano kiedyś Janowi Pawłowi II takie pytanie: Ojcze Święty, jaki jest ojca najważniejszy fragment z Pisma Świętego. Po krótkim zastanowieniu się Jan Paweł II mówi: "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" - mówił gość Tomasza Terlikowskiego. Mam perspektywę osób skrzywdzonych w głowie. Wczoraj rozmawiałem z mamą dziecka, które zostało brutalnie wykorzystane seksualnie. Nie mogę patrzeć przez perspektywę tylko i wyłącznie tak słusznych faktów mówiących o tym, że SB tworzyła materiały sfingowane na duchowieństwo. Tak wiemy o tym. Mamy też źródła osobowe i nie osobowe źródła informacji, tylko źródła w postaci skrzywdzonych. Oni się nadal wstydzą - podkreślił. Mamy dysproporcję władzy. Mamy kogoś, kto jest autorytetem niekwestionowanym, jest równy de facto prawie Bogu na wsi i ten człowiek krzywdzi i dziecko zostało skrzywdzone. Dla mnie największym bólem jest właśnie to, że w tamtych czasach, i to jest fakt historyczny, osoby skrzywdzone, ich rodziny, były ignorowane - zaznaczył Kmieciak. Sprawa śmierci Mikołaja Filiksa Kmieciak był też pytany o sprawę tragicznej śmierci Mikołaja Filiksa, syna posłanki PO Magdaleny Filiks. W tę sprawę, jako komisja, zaangażowaliśmy się, bo jest ona jedną z mocniejszych, medialnych spraw, które także my analizujemy. Patrząc na to, jak niewinne dziecko zostało w jakiś sposób zaszczute, najpierw przez nieodpowiedzialnych dziennikarzy, a następnie osoby, które na fali takiej reporterskiej głupoty poszły w Twittery, Facebooki i inne media społecznościowe, zarzucając temu dziecku jakieś rzeczy, w jakiś sposób wprost kierując w stronę tego dziecka, a następnie wylewając jakieś ohydne pomyje na mamę śp. Mikołaja - mówił gość RMF FM. Skąd wyciekły dane, skoro proces był utajniony? Pojawia się pytanie, jak powiązano Krzysztof F., jego czyn, opowiedziany przez rzecznika sądu, z polityk, parlamentarzystką i znaną poseł i jej dziećmi. To powiązanie budzi bardzo poważne wątpliwości, bo ja nie wiem, skąd oni to wiedzieli - podkreślił Kmieciak. Nie będę teraz spekulował, kto to zrobił, bo zadaliśmy konkretne pytanie, jako państwowa komisja mamy prawo oczekiwać odpowiedzi - dodał. Kto poniesie odpowiedzialność w tej sprawie? Moim zdaniem, nikt nie poniesie odpowiedzialności - nie ukrywa Kmieciak. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Przekroczyliśmy kolejną nieprzekraczalną granicę" Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:



W sytuacji zagrożenia życia dzwoń pod numer 112 albo jedź na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego

Cztery lata prezydentury Aleksandry Dulkiewicz. Rozmowa o sukcesach, porażkach i o Gdańsku Opracowanie: Waldemar Stelmach