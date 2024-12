​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. Padną m.in. pytania o wybory prezydenckie - zapytamy o szanse lidera Polski 2050, marszałka Sejmu Szymona Hołowni i o to, jak prekampania wyborcza wpływa na sytuację w koalicji rządzącej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Minister funduszy i polityki regionalnej zapytamy również o to, jak idzie odbudowa terenów zniszczonych przez wrześniową powódź i o fundusze z Unii Europejskiej.

Z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, byłą ambasador Polski w Moskwie, porozmawiamy też o perspektywach zakończenia wojny w Ukrainie i o roli, jaką może odegrać w tej kwestii Polska.

