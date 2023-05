„Powszechna opinia mówi, że śląska prokuratura to jest ulubiona prokuratura pana ministra Ziobry. Ja to odczytuję jako kolejny element wojny Suwerennej Polski ze swoim głównym koalicjantem. To jest tak żenujące, że to trudno komentować” – tak informację RMF FM o tajnym śledztwie dotyczącym podejrzenia nielegalnego finansowania Prawa i Sprawiedliwości przez działaczy z Podkarpacia i Małopolski, skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Tomasz Grodzki.

Według informacji RMF FM były prezes jednej z państwowych spółek z Krakowa miał od działaczy PiS zbierać pieniądze na szeroko rozumianą działalność polityczną. Wpłaty te nie były robione na konto, tylko przekazywane z ręki do ręki. Zobaczymy, jaki będzie finał tego postępowania, bo jeżeli słyszeliśmy, że ten, który zbierał, został wyrzucony ze spółki Skarbu Państwa, to ci, którzy dawali, tym bardziej powinni wylecieć. Tylko to jest podobno kilkadziesiąt osób. Oznaczałoby to armagedon w PiS i gigantyczną awanturę - podkreślił marszałek Senatu. Grodzki zwrócił uwagę, że wczoraj Sejm nie zgodził się na zmianę czterech posłów Suwerennej Polski na czterech posłów PiS (chodzi o odwołanie parlamentarzystów SP z komisji sprawiedliwości - przyp. RMF FM). To zapewne jest kolejny kroczek tej już nie zimnej, gorącej wojny - dodał. Opozycja bez większości do rządzenia? Grodzki: Do wyborów sporo czasu Tomasz Terlikowski pytał też swojego gościa o tajny sondaż wyborczy przeprowadzony rzekomo na zlecenie Platformy Obywatelskiej. Badanie, z którego wynika, że opozycja nie miałaby niezbędnej większości do rządzenia, opublikowały media. Z sondażu wynika też, że Konfederacja mogłaby wprowadzić 63 posłów do Sejmu. Grodzki nie martwi się jednak tymi wynikami. Partie, które kilka miesięcy temu stały wysoko, teraz są trochę niżej. Partie, które stały nisko teraz są trochę wyżej. Do wyborów sporo czasu - ocenił polityk PO. Maltretowany Kamilek nie żyje, premier proponuje zaostrzenie kar. Co na to Grodzki? Na antenie RMF FM pojawił się też wątek zaostrzenia kar za znęcanie się nad dziećmi. Pracę nad zmianami w prawie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. To reakcja na śmierć 8-letniego Kamila z Częstochowy. Czy Tomasz Grodzki jest za zmianą przepisów? To jest działanie emocjonalne po tragicznej śmierci chłopca - mówił Grodzki i przyznał, że jego zdaniem zaostrzenie kar nic nie zmieni. Samo zaostrzenie to jest tylko wycinek. Trzeba stworzyć model opieki nad takimi maltretowanymi dziećmi. (...) Państwo zawiodło. Szkoła zawiodła. Sądy zawiodły. Policja zawiodła. MOPR-y zawiodły- dodał. "Fundamentalizm pachnący średniowieczem" Grodzki odniósł się też do pomysłu Ordo Iuris, który zakłada, że lekarzowi, który przeprowadzi korektę płci osoby poniżej 18. roku życia, ma grozić kara więzienia do 3 lat. Wymysły Ordo Iuris to jest fundamentalizm pachnący średniowieczem - stwierdził marszałek Senatu.

