Kamiński: Na dziś nie wygląda na to, że poprzemy odwołanie Bosaka z prezydium Sejmu

"Jestem bardzo ostrożny w pozbawianiu stanowisk w prezydium Sejmu, siły polityczne, nawet tak skrajnie nieprzyjazne i tak mi wrogie i tak mi wstrętne jak Konfederacja. Uważam, że PSL padał kiedyś ofiarą takiej obstrukcji między 2015 a 2019 rokiem. My jesteśmy generalnie bardzo przeciwni tego typu działaniom. Tak samo jesteśmy zwolennikami tego, żeby PiS miał reprezentację zarówno Sejmie jak i Senacie. Chodzi o to, by były to osoby godne tych stanowisk. Na dziś nie wygląda na to, byśmy mogli poprzeć pomysł odwołania wicemarszałka Bosaka. Co podkreślam, nie oznacza jakiejkolwiek akceptacji czy dla jego poglądów, czy dla Konfederacji" - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z Trzeciej Drogi.

Michał Kamiński był również pytany czy zjednoczenie Prawa i Sprawiedliwości z Partią Republikańską Adama Bielana może oznaczać koniec PiS-u?

"Sądzę, że to jest jasne, że dziś PiS traci władzę. Tracą władzę ci ludzie, którzy rządzą Prawem i Sprawiedliwością i są jego działaczami. Oni dziś muszą się pakować. Widzimy to, z uśmiechem to oglądamy jak Polska długa i szeroka. I w tym czasie słyszą od swojego prezesa, że oni wygrali wybory. I ludzie, którzy są odpowiedzialni za kampanię wyborczą - a oni dziś się pakują, ich żony, ich kochanki im mówią, właśnie tracisz pracę - oni słyszą od swojego prezesa, że wszystko jest w porządku" - tłumaczył Kamiński.

"I teraz oni sobie zadają pytanie. Skoro partia wygrała wybory, to dlaczego nie rządzi? Nie rządzi nie dlatego, że przegrała wybory, bo je wygrała. I to jest obiektywny fakt, mają najwięcej głosów. A nie rządzą dlatego, że coś zawiodło najwyraźniej w strategii politycznej. A kto odpowiada za strategię polityczną? Jarosław Kaczyński" - stwierdził.