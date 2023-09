"Jarosław Kaczyński powinien ponieść odpowiedzialność karną za to, co robi z Polską" - przyznała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska. Jednocześnie, jak stwierdziła polityk KO, postawienie lidera PiS przed sądem nie będzie proste.

Joanna Kluzik-Rostkowska / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wideo youtube

Sytuacja z Kaczyńskim jest taka, że my się znamy bardzo wiele lat. Poznaliśmy się w Tygodniku Solidarność, gdzie był bardzo dobrym szefem - bo w ogóle nie wtrącał się w prowadzenie pisma. Ostatni raz rozmawiałam z Kaczyńskim w roku 2010, więc trudno mi powiedzieć jakim dzisiaj jest człowiekiem. Powinien jednak ponieść odpowiedzialność karną za to, co robi z Polską - stwierdziła Joanna Kluzik-Rostkowska, która zapowiedziała złożenie odpowiednich wniosków do prokuratury.

Problem w tym, kto ów wniosek będzie rozpatrywał. Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski - świadek na ślubie Zbigniewa Ziobry - jak zauważył prowadzący program Grzegorz Sroczyński.

Co w tej sytuacji zrobi KO? Sprawy się komplikują, bowiem odwołanie Barskiego będzie możliwe tylko za zgodą Andrzeja Dudy, którego główna partia opozycyjna chce postawić przed Trybunałem Stanu. W takiej sytuacji, trudno wyobrazić sobie, by Duda chciał współpracować z ewentualną nową władzą.

To ważne pytanie: jak będzie współpracował z nowym rządem prezydent Andrzej Duda. Jeśli będzie współpracował, wszystko będzie łatwiejsze. Jeśli nie, to do nowych wyborów prezydenckich, to będzie bardzo trudny czas - mówiła polityk.

Problem z panem prezydentem Dudą, polega na tym, że o ile wiedzieliśmy, że w pierwszej kadencji będzie współpracował z PiS, o tyle były nadzieje, że w drugiej - wybije się na niezależność - podkreśliła rozmówczyni Grzegorza Sroczyńskiego.

My przygotujemy wnioski i zobaczymy. Już przygotowujemy. Czy mamy tego nie zrobić? - pytała retorycznie Kluzik-Rostkowska, tłumacząc, że fakt, iż prokuraturę uważa się za nieobiektywną i politycznie zaangażowaną, jest najlepszą motywacją do zmiany władzy w kraju.

My przygotowujemy plan na rządzenie. To nie jest sytuacja, w której my mamy nie myśleć jak uporządkować ten 8-letni bałagan, tylko dlatego, że będziemy mieć przed sobą jakieś przeszkody - dodała.

Ile będą kosztować obietnice KO?

Liczyliśmy. To około 120 miliardów złotych - tyle według Kluzik-Rostkowskiej kosztować ma realizacja obietnic wyborczych jej partii.

To 1/3 obecnego budżetu - zauważył prowadzący. - To 1/2 pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy - odpowiedziała polityk, która opierając się na wyliczeniach portalu Money.pl, stwierdziła też, że obietnice wyborcze KO wymagają i tak 30 miliardów złotych mniej niż te Prawa i Sprawiedliwości.