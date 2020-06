Jan Lityński: Jeżeli władza nie przygotowuje się do sfałszowania wyborów, to Andrzej Duda jest skazany na porażkę

"Jeżeli nie stanie się nic złego po stronie Trzaskowskiego i jeżeli władza nie przygotowuje się do sfałszowania wyborów, to Andrzej Duda jest skazany na porażkę" – skomentował Jan Lityński w Popołudniowej rozmowie w RMF FM kampanię wyborczą, która od nowa wystartowała, po ogłoszeniu nowej daty wyborów.

Jan Lityński o kampanii Bronisława Komorowskiego: Gdyby na czele kampanii stał agent PiS-u to byśmy wygrali, bo on musiałby udawać, że coś robi

Jan Lityński przyznał w Popołudniowe rozmowie w RMF FM, że jeszcze przed wyborami w 2015 roku wiedział, że ubiegający się o reelekcję Bronisław Komorowski je przegra. Kiedy obejrzałem wyniki badań przed drugą prezydentura Kwaśniewskiego i zobaczyłem, jakie były wówczas notowania. Kwaśniewski miał notowania na dwa tygodnie przed wyborami, nawet na kilka dni przed wyborami w ostatnich badaniach, miał wynik ponad 60 proc., a zakończył z wynikiem bardzo dobrym - 52 proc. Ja wtedy zacząłem alarmować, dlatego, że to oznaczało, że urzędujący prezydent przy urnie traci i traci bardzo wyraźnie - mówił były doradca prezydenta Komorowskiego.

Było bardzo trudno alarmować, dlatego, że Ci, którzy odpowiadali za kampanię właściwie nie odbierali telefonów i trudno było do nich dotrzeć - dodał gość Marcina Zaborskiego

Trumna była gotowa już po pierwszej rundzie, a jeszcze pomysł, który wtedy powstał - pomysł z referendum - to już było wbijanie gwoździ do tej trumny i ona została zamknięta i tak to się skończyło - podsumował kampanię Bronisława Komorowskiego. Gdyby na czele kampanii stał agent PiS-u to byśmy wygrali, bo on musiałby udawać, że coś robi.

Marcin Zaborski podczas Popołudniowej rozmowy w RMF FM zwrócił uwagę, że wielu komentatorów i zwolenników opozycji porównuje aktualną kampanię Andrzeja Dudy z kampanią Bronisława Komorowskiego, wskazując podobieństwa, które sprawią, że obecny prezydent - ich zdaniem - nie może liczyć na reelekcję. Zaborski zapytał swojego gościa, czy jego zdaniem również można postawić znak równości między obecną kampanią Andrzeja Dudy, a tą Bronisława Komorowskiego z 2015 roku. Jeżeli nie stanie się nic złego po stronie Trzaskowskiego i jeżeli władza nie przygotowuje się do sfałszowania wyborów, to Andrzej Duda jest skazany na porażkę - skomentował Jan Lityński.

Gość Marcina Zaborskiego komentował również to, jak kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta odnosi się w swoich wypowiedziach do analogii, związanej z częściowo wolnymi wyborami 4 czerwca 1989 rok. Rafał Trzaskowski słusznie odwołuje się do tego mitu, który stworzył wolną Polskę. W tej chwili jest podobna sytuacja. Różnica jest taka, że tamta władza nie była przekonaną, że może rządzić, a teraz władza trzyma się kurczowo władzy - mówił Lityński.

Marcin Zaborski zwrócił uwagę, że niektórzy politycy opozycji i komentatorzy porównują obecną władzę, do rządów PZPR. Zdaniem Jana Lityńskiego analogia jest słuszna: Nie mamy do czynienia z rządami totalitarnymi, ale z systematem autorytarnym już tak. Wystarczy obejrzeć telewizję publiczną.

Lityński: Duda jest prezydentem szkodliwym, który niszczy morale mojego kraju

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Marcin Zaborski zapytał swojego gościa, czy Andrzej Duda mógłby go czymś do siebie przekonać. Mógłby - gdyby zrezygnował z kandydowania - odpowiedział Jan Lityński.

Były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego dodał, że nie ma możliwości, żeby w wyborach mógł oddać głos na urzędującego prezydenta. Z punktu widzenia interesów mojego kraju ten prezydent jest prezydentem szkodliwym, który niszczy morale mojego kraju - powiedział Lityński.

Zdaniem byłego opozycjonisty z czasów PRL prezydent i rząd reprezentujący różne obozy polityczne to dobre rozwiązanie. Kohabitacja bardzo często przynosi dobre rezultaty. Ja mam nadzieję, że od tego momentu skończy się parodia Sejmu, bo w tej chwili mamy parodię Sejmu. Mam nadzieje, że wybór Rafała Trzaskowskiego spowoduje to, że Sejm zacznie być traktowany jako Sejm - powiedział Lityński. Dodał też, że "gdyby Rafał Trzaskowski został prezydentem, on by z rządem współpracował. Komorowski rozgrywał to, moim zdaniem zbyt mało spektakularnie, w ten sposób, że jego współpracownicy pracowali przy powstawaniu ustaw rządowych i w związku z tym ich nie wetował. I może to był błąd. Andrzej Duda z nikim nie współpracuje, w ciągu 15 min. podpisuje ustawy, których nawet nie czyta."

4 czerwca przypada 31. rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Z tej okazji Marcin Zaborski zapytał swojego gościa, czy przeniósłby coś z tamtego Sejmu do dzisiejszego. Chęć współpracy i chęć pracy - odpowiedział Lityński. Tamten Sejm był niezwykle pracowity. Przeprowadzał bardzo trudne ustawy, w bardzo trudnych warunkach, przy rozwalającej się gospodarce. Na komisjach zawieszało się swoją przynależność partyjną, dyskutowało się nad problemem. Nie zamykało się ust opozycji - dodał były opozycjonista.