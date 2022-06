O przesunięciu przyszłorocznych wyborów samorządowych i rosnących cenach czynszów, opłat za parkowanie oraz śmieci - Paweł Balinowski porozmawia z Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Poznania, w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak / Piotr Szydłowski / RMF FM

Od kilku tygodni politycy Prawa i Sprawiedliwości podnoszą temat przesunięcia terminu przyszłorocznych wyborów samorządowych. Zapowiedzi te są podyktowane kalendarzem wyborczym - wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 roku w związku z tym, że w 2018 roku wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat. Jednocześnie w tym samym czasie wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych. A według rządzących, plebiscyty nie powinny odbywać się jeden po drugim. Co uważają o tym sami samorządowcy? O to zapytamy prezydenta Poznania tuż po 18:00.

Jak informuje dziś "Dziennik Gazeta Prawna", w wielu miastach Polski szykują się spore podwyżki za czynsze, parkowanie, wywóz śmieci czy komunikację miejską. Dlatego Paweł Balinowski zapyta swojego gościa także o lokalną drożyznę.

