„Zespoły negocjacyjne zakończyły swoje prace i przekazały do liderów. Dzisiaj pochylają się nad tym liderzy i ustalają ostatnie rozbieżności. Jestem pełna optymizmu, że niebawem będziemy mogli ogłosić pierwszą koalicję wyborczą po stronie opozycji” – powiedziała Paulina Hennig-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050 pytana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to, kiedy zostanie ogłoszona wspólna lista wyborcza Polski 2050 i PSL-u.

Paulina Hennig-Kloska / Kuba Rutka / RMF FM

Wideo youtube

Tomasz Terlikowski pytał swoją rozmówczynię, czy Polska 2050 się rozpada, ponieważ w ostatnim czasie więcej osób opuszcza jej szeregi niż do niej dołącza. Nasza partia rośnie w siłę, a każdego dnia przybywają nowi ludzie i nowi członkowie. Lubię operować faktami, jestem ekonomistką, zajmuję się gospodarką, ekonomią. W ostatnich tygodniach do naszej partii dołączyło sto osób. Partia się rozwija, partia rośnie. Zawsze znajdzie się ktoś, kto na pewnym etapie uzna, że chce odejść, bo jego ambicje nie zostały zaspokojone - stwierdziła Paulina Hennig-Kloska. Odniosła się w ten sposób do rozwiązania 2 dni temu podwarszawskiego koła partii. Koło zostało rozwiązane przez zarząd krajowy. A zostało rozwiązane przez zarząd krajowy, bo zarząd tego koła łamał procedury i statut partii - dodała wiceprzewodnicząca Polski 2050.

Najważniejsze jest jednak, że mamy cel, chcemy wymienić władzę w Polsce na jesieni i nic nas przed tym nie powstrzyma - podkreśliła Hennig-Kloska w RMF FM.

Tomasz Terlikowski pytał też w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to, kiedy zostanie ogłoszona wspólna lista Polski 2050 i PSL-u. Zespoły negocjacyjne zakończyły swoje prace i przekazały do liderów. Dzisiaj pochylają się nad tym liderzy i ustalają ostatnie rozbieżności. Jestem pełna optymizmu, że niebawem będziemy mogli ogłosić pierwszą koalicję wyborczą po stronie opozycji - opowiedziała Paulina Hennig-Kloska.

Wiceprzewodnicząca Polski 2050 dodała, że obecne rozmowy nie dotyczyły konkretnych nazwisk i miejsc na listach wyborczych. Jej zdaniem, porozumienie Polski 2050 i PSL-u może dać opozycji nawet 40 mandatów więcej i zdecydować o przejęciu władzy przez opozycję.

Paulina Hennig-Kloska w Popołudniowej rozmowie w RMF FM stwierdziła, że według większości statystyk, PiS na dzisiaj nie ma szansy na samodzielne rządy: To, o co musimy zadbać, to żeby nie miał z kim zrobić koalicji - dodała.

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał też o to, czy Paulina Hennig-Kloska dopuściłaby Ryszarda Petru do Senatu. Zaczynałam swoją drogę w polityce z Ryszardem Petru. Jest zapewne dobrym ekspertem w polityce, natomiast nie ma żadnych rozmów między Ryszardem Petru a Polską 2050 - powiedziała posłanka Polski 2050 w RMF FM.