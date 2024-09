Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Zapytamy m.in. o zgrzyty w koalicji rządzącej. Jak na jej pracę wpłyną różnice dotyczące aborcji czy "kredytu 0 procent"?

Grzegorz Schetyna / Piotr Szydłowski / RMF FM

W programie padną też pytania o wybory prezydenckie. Zapytamy, czy możliwy jest wspólny kandydat obozu rządzącego, czy jednak każde ugrupowanie pójdzie swoją drogą.

Grzegorza Schetynę, który niegdyś był ministrem spraw zagranicznych, zapytamy również o stosunki polsko-ukraińskie i czy jest szansa na wojenne reparacje od Niemiec.

