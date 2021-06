„Pisarz piszący dla dzieci zazwyczaj jest jednak zobowiązany do tego, żeby swoim czytelnikom sprawiać przyjemność cyklicznie, czyli jeżeli jakiś bohater się spodoba np. Kuba i Buba, czy Detektyw Pozytywka, to dzieciaki żądają ciągu dalszego i prawdę mówiąc ich żądania popierają wydawcy, a czasami także rodzice, bo współczesny bajkopisarz pisze dla całych rodzin” - przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Grzegorz Kasdepke.

Gościem rozmowy będzie Grzegorz Kasdepke / Andrzej Grygiel / PAP

Ja "Krzyżaków" bardzo chętnie czytałem. Za to rzeczywiście jestem z tego pokolenia, które musiało czytać takie okropieństwa jak "Janko Muzykant" czy "Nasza szkapa". Właściwie to cud, że ludzie po 40. W Polsce czytają książki, jeśli przeszli przez traumę lektur szkolnych - zaznaczył autor książek dla dzieci.





Zawsze mnie zaskakuje, jak dzieci w ostatniej dekadzie chcą wiedzieć wszystko o sprawach materialnych. O tym, czy pisarz dużo zarabia - to jest właściwie podstawowe pytanie (...). Ale też pytają w jaki sposób dzielone są pieniądze, które wydajemy na książkę: ile dostaje pisarz, drukarz, wydawca. Dla dzieci to jest bardzo interesujące. One chcą wiedzieć, czy to się opłaca. Moja pyzata twarz im nie wystarcza - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM o pytaniach, które dostaje od młodych czytelników w trakcie spotkań autorskich.

"Książki zazwyczaj żyją niedużo dłużej od ich autorów"

Współczesny bajkopisarz byłby chyba tchórzem, gdyby nie pisał o trudnych, traumatycznych często sytuacjach. Dzieci żyją dokładnie w tym samym świecie, co my, dotykają ich te same problemy - mówił Grzegorz Kasdepke w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Pisarz przyznał też, że ma świadomość tego, że popularność autora jest ulotna. Gdy byłem młodszym nastolatkiem, pasjonowałem się literaturą Edmunda Niziurskiego. Wydawało mi się, że to jest literatura, która nigdy nie umrze, po którą zawsze będziemy sięgali. I sądziłem też, że każde kolejne pokolenie będzie się świetnie bawiło przy tych książkach. A widzę już od lat, że książki Edmunda Niziurskiego są coraz mniej popularne. A przecież mówimy o prawdziwym mistrzu. Tak że nie mam wątpliwości - książki zazwyczaj żyją niedużo dłużej od ich autorów - powiedział Kasdepe.

Kasdepke opowiadał też o zabawnych sytuacjach, które zdarzają się podczas spotkań autorskich: Częstokroć podczas spotkań autorskich czy targów książki podchodzą do mnie ojcowe, mówiąc: "Nawet pan nie wie, jak pan często ze mną zasypia’"