"Modele, które śledzimy, okazały się być mocno przeszacowane. Prognozy na ten tydzień - z uwagi na to, że mamy również największą teraz zmianę w postaci powrotu dzieci do szkół, ale także rodziców do pracy, pokazywały, że tych zachorowań może być między 700 a 900 na dobę. W ciągu kilku dni widzimy znacznie mniejszą liczbę" - mówi w Popołudniowej rozmowy w RMF FM Grzegorz Juszczyk - dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. "To, że testów (na obecność koronawirusa - przyp. red.) jest (wykonywanych - przyp. red.) mniej, może wynikać także ze zmniejszonego zapotrzebowania" - dodaje.

Przychylam się do tej opinii. Ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to będzie wzrost kilku- czy kilkudziesięcioprocentowy - tak Juszczyk odpowiada na pytanie, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że może nastąpić wzrost zachorowań na koronawirusa w wyniku powrotów dzieci do szkół.



Grzegorz Juszczyk o liczbie zakażeń w Polsce: Prognozy okazały się mocno przeszacowane

Czy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego alarmował, że potrzebujemy w tym roku więcej niż zwykle szczepionkek na grypę? Oczywiście wszyscy eksperci (...) wskazywali jako jeden z istotnych elementów obrony przed potencjalnym współwystępowaniem zarówno wirusa grypy jak i koronawirusa w okresie jesiennym, że najlepszą strategią ochrony są szczepienia powszechne - odpowiada Juszczyk.

Na pewno im więcej dawek szczepionki na rynku, tym lepiej. Ale na ten sezon rekomendujemy szczepienie przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia, z chorobami przewlekłymi i pracowników ochrony zdrowia - dodaje.

Grzegorz Juszczyk: Zarażenie się jednocześnie grypą i koronawirusem jest możliwe

Jest to możliwe. Z tym, że przy wzroście liczby wykonywanych testów, biorąc pod uwagę, że będziemy typowali także osoby z objawami - aktualnie testujemy także wiele osób bezobjawowych - może nam ten wskaźnik wzrosnąć, ale niekoniecznie - odpowiedział Grzegorz Juszczyk zapytany, czy możliwy jest scenariusz, w którym - wraz ze wzrostem liczby testów - będziemy mieli kilka tysięcy zdiagnozowanych przypadków zakażenia koronawirusem dziennie.

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM padło też pytanie, czy jest możliwość zarażenia się jednocześnie grypą i koronawirusem. Nie mamy jeszcze odpowiednich danych, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja będzie wyglądała praktyce, natomiast od strony czysto medycznej jest to możliwe. Więc jeżeli w tym samym momencie będziemy narażeni na kontakt także z koronawirusem, to zakładamy takie prawdopodobieństwo, że może dojść do superinfekcji - odpowiedział dyrektor PZH.

Marcin Zaborski zapytał też swojego gościa, czy sam zaszczepiłby się rosyjską szczepionką na COVID-19. Na podstawie informacji, które są aktualnie dostępne - nie. Ciągle wiemy niewiele. Badania były przeprowadzone na niewielkiej grupie pacjentów. Jeżeli chodzi o szczepionkę, to tutaj nie sama skuteczność, wywołanie odpowiedzi immunologicznej jest istotne, ale bezpieczeństwo, także długofalowe, stosowania. Niektóre skutki uboczne mogą się ujawniać po kilku miesiącach, a nawet latach. Wiec jest to pewnego rodzaju eksperyment, jeżeli w tak krótkim czasie Rosjanie próbują wprowadzić na rynek taki produkt - odpowiedział Juszczyk.

Szef PZH powiedział też, kiedy powinniśmy się spodziewać europejskiej szczepionki na COVID-19. Myślę, że jeżeli chodzi o produkcję samego preparatu, jest to możliwe, z pełną dokumentacją dotychczasowych badań. Ale trudno mi sobie wyobrazić, bardzo byśmy chcieli, może to jest jakieś myślenie życzeniowe, ale chcielibyśmy żeby ono się urzeczywistniło - pod koniec roku, na początku przyszłego roku. No najpewniej w drugiej połowie roku (2021 - red.) - takie są prognozy, które otrzymuję z Zakładu Badania Surowic i Szczepionek - odparł Juszczyk.