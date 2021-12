"Nie jesteśmy zainteresowani przetargiem na Pawła Kukiza. Widzimy wyraźnie, co się stało w ostatnich miesiącach. On jest w stanie podpisać weksel in blanco pod najbardziej obrzydliwymi działaniami tej władzy, jak chociażby kwestia "lex TVN" czy utrzymania Łukasza Mejzy w rządzie. Zawsze w najgorszych głosowaniach popiera PiS. Rozumiem, że tam doszło do jakiegoś dealu i mu się to opłaca. Czym my mamy przekupić Pawła Kukiza?" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. 'Jeśli dzisiaj Paweł Kukiz mówi o tym, że znalazł zbliżenie z Kaczyńskim i że razem będą realizować program Pawła Kukiza to gdzie jest realizacja tego programu? Nic nie ma" - dodał.

