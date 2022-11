"Jestem skonfundowany tym, co się dzieje wokół tego problemu" - tak o zamieszaniu z Patriotami, które Niemcy chciały przekazać Polsce, mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według gościa Piotra Salaka to była "rzeczywiście bardzo dobra szansa wzmocnienia obrony powietrznej Polski wzdłuż granicy z Ukrainą".

Gen. Koziej o zamieszaniu z Patriotami: Stały się niewygodne dla linii propagandowej partii rządzącej

Zdaniem gen. Kozieja początkowa zgoda ministra obrony Mariusza Błaszczaka na przyjęcie niemieckich Patriotów była słuszna strategicznie. I raptem odwrotnie - tak, jakby ktoś podsadził minę tam pod tę decyzję słuszną, strategiczną. Tłumaczę sobie, że stało się to niewygodne dla pewnej linii propagandowej partii rządzącej, która prowadzi swoją kampanię wyborczą, w ramach której ważnym wątkiem jest antyniemieckość - ocenił gen. Koziej. Branie od nich pomocy w tak ważnym segmencie, jakim jest bezpieczeństwo i to jeszcze w warunkach wojny, komplikowało linię propagandową - dodał.

Jak mówił gen. Stanisław Koziej, nawet gdybyśmy mieli niemieckie Patrioty, to mogłoby dojść do tego, co wydarzyło się w Przewodowie. To wydarzyło się blisko granicy, system taki, który działa wyłącznie na swoim terytorium, nie jest w stanie zestrzeliwać rakiet od razu, jak tylko wlecą nad granicę - ocenił.

Według gen. Kozieja od samego początku zgoda Niemiec ws. wysłania Patriotów na Ukrainę była nierealistyczna. Nie można sobie wyobrazić, że oto wysyłamy samych Niemców na wojnę w Ukrainie - dodał.

Rosjanie zorientowali się, że nie są w stanie wygrać z armią ukraińską, na froncie, bezpośredniej walki armia z armią - oceniał gen. Koziej. W związku z tym przenieśli cały ciężar swojej agresji na bezpośrednie atakowanie państwa, ludności ukraińskiej, by ich zmusić do kapitulacji. Ukraina musi mieć zwiększoną zdolność do obrony przed tego typu agresją - czyli obronę powietrzną, przeciwlotniczą. Musimy jako Zachód pomoc Ukraińcom przetrwać zimę - podkreślał były szef BBN.

Piotr Salak pytał swojego gościa, czy Ukraińcy powinni zmienić taktykę. To jest nie do wyobrażenia, nie do zaakceptowania, że atakuje się wprost cywili. To łamanie wszelkich konwencji wojennych. Rosja w sposób celowy atakuje cały naród i całą Ukrainę. Ukraina nie może uciekać się do metod barbarzyńskich. Po drugie, nawet gdyby zechciała, to nie ma środków. Po trzecie - gdyby nawet miała takie środki, zaczęła stosować takie metody, to straciłaby przecież poparcie całego świata Zachodu i przegrała wojnę - zauważył gen. Koziej.