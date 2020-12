„To była moja główna wątpliwość, którą publicznie formułuję – nie znamy podstaw tych decyzji” – komentował dr Paweł Grzesiowski wprowadzenie przez rząd nowych obostrzeń, związanych z pandemią koronawirusa w Polsce. Ja dodał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM, jego zdaniem w argumentacja, którą przedstawia nam rząd jest niedostateczna, wobec tego jak poważne kroki są podejmowane.

Ja zgadzam się, że nie powinniśmy planować w tym momencie masowych wakacji zimowych. Ten pomysł skumulowania w jednym czasie tych ferii wygenerowało to, że w jednym czasie wszyscy zaplanowali ferie. I myślę, że gdyby doszło do masowego najazdu na te kurorty, to mielibyśmy dramatyczną sytuację -mówił dr Grzesiowski.

Dr Grzesiowski pytany był o to, czy jego zdaniem po świętach znacznie wzrośnie liczba zachorowań. Nie widzę na razie tego rodzaju zagrożeń. Galerie są otwarte przecież od ładnych kilku dni i nie widzimy jakiegoś dużego wpływu na liczbę zachorowań. Mamy stałą wręcz liczbę poniżej 25 przypadków zachorowań na 100 tys. osób i to raczej był dobry prognostyk - odpowiedział gość Popołudniowej rozmowy. Oczywiście wiemy, że część osób się nie diagnozuje i te dane o zakażeniach nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego. Niemniej jednak nie widzimy pogorszenia. Czyli nie ma jakiegoś znacznego wzrostu pogorszenia od kiedy możemy robić zakupy - dodał.

Paweł Balinowski przypomniał, że rząd przedstawiał plan działania i według niego ilość zachorowań, jaką mamy obecnie w kraju pozwala na to, żeby Polska znalazła się w tzw. czerwonej strefie, co oznaczałoby otwarcie niektórych biznesów. Tymczasem rząd decyduje się na kolejne obostrzenia. Skąd taka decyzja? No właśnie nie wiemy tego. Nie znamy podstaw tej decyzji. Jeśli rząd posiada inne dane, niż te, które prezentuje oficjalnie, to warto byłoby je znać - komentował dr Grzesiowski.

Zaraz po ogłoszeniu wyraziłem zdziwienie, ale nie utrzymywaniem restrykcji, ale argumentacją - mówił dr Grzesiowski, komentując czwartkowe ogłoszenie przez rząd decyzji o nowych restrykcjach. Jak zauważył gość Popołudniowej rozmowy, jednym z argumentów rządu jest chęć zmniejszenia liczby zgonów, która od kilku tygodni utrzymuje się na wysokim poziomie. Zgony dzisiejsze są spowodowane sytuacją sprzed wach tygodni, a nie tym co się dzieje teraz - tłumaczył doktor.

Paweł Balinowski zwrócił uwagę, że przedświąteczny czas, to czas wzmożonego robienia zakupów w supermarketach, czy galeriach handlowych. Co doktor radziłby osobom, które takie zakupy mają jeszcze przed sobą? Chciałbym, żeby te osoby potraktowały zakupy, jako zadanie, a nie formę spędzanie wolnego czasu. Naszym celem jest ograniczenie czasu spędzanie czasu np. w galerii i ograniczenie spotkań, bo wirus korzysta na tym, że się spotykam ze znajomymi - tłumaczył Grzesiowski.

Dr Grzesiowski: W kwestii szczepień brakuje aktywnej informacji

Paweł Balinowski przywołał dane, o których dowiedział się reporter RMF FM, Mariusz Piekarski, dotyczące liczby lekarzy, którzy zgłosili chęć zaszczepienia się. Jest to nadal niewielka liczba. Co więc zrobić, żeby przekonać większość społeczeństwa? Uważam, że większość osób, które zadaje pytania: jak ta szczepionka działa, co w niej jest - jeżeli te osoby dostają odpowiedzi merytoryczne, to te osoby decydują się na szczepienia - mówił dr Paweł Grzesiowski. Moim zdaniem przede wszystkim brakuje aktywnej informacji. To nie jest wieszanie na stronie jakiś komunikatów, to jest poszukiwanie ludzi, którzy mają wątpliwości i odpowiadanie im wprost - dodał.