"Myślę, że Polska nie jest celem atrakcyjnym dla zamachowców z ISIS. My jesteśmy celem drugo-, a nawet trzecioplanowym" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Grzegorz Cieślak. Ekspert ds. terroryzmu z Collegium Civitas tłumaczył, że piątkowy zamach w Rosji nie był przypadkowy.

Ci (terroryści - przyp. red.), którzy dokonali tych zamachów, w rzeczywistości związani są z Tadżykistanem, ale oni - prawdopodobnie - przez wiele lat trudnili się przede wszystkim przemytem narkotyków i Państwo Islamskie Prowincji Chorasan trochę ich wchłonęło. Dla nich Rosja jest naturalnym ciemiężycielem, zdefiniowanym wrogiem i kimś, kogo kilka poprzednich pokoleń - rodziców i dziadków - mogło pokazać jako but nad głową. Polska nie należy do takich celów w przeciwieństwie do Rosji - mówił.

Myśmy się dość nieznacznie angażowali w te największe konflikty, dając to odczuć tym krajom, które w tej chwili są takimi kadrowymi kolebkami dla ISIS - powiedział.

Według niego tzw. Państwo Islamskie zarabia na handlu narkotykami. Nie ma to nic wspólnego z islamem.

"Nie jesteśmy w stanie obserwować każdego, kto wjeżdża o Polski"

Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski dopytywał o to, czy mamy kontrolę nad ludźmi, którzy wjeżdżają do Polski.

Nie sądzę, żeby to była taka kontrola, którą, gdybyśmy dzisiaj zapytali obywateli jak sobie to wyobrażają, to byliby zachwyceni z tego poziomu. Mamy kontrolę, bo jesteśmy członkiem NATO, bo jesteśmy w kilku stowarzyszeniach, które gdzieś są platformą do wymiany informacji pomiędzy policjami. Natomiast proszę też pamiętać, że jesteśmy w strefie Schengen. W związku z czym zamykanie jednej granicy, kiedy pozostałe są otwarte, powoduje, że woda, piasek i ludzie mogą się przemieszczać tak naprawdę dowolni" - zauważył ekspert.

Podkreślił, że jednym ze sposobów na kontrolę domniemanych terrorystów jest kontrola mediów społecznościowych. Jak dodał, nie jesteśmy w stanie obserwować każdego, kto wjeżdża o Polski.

Myślę, że działania Rosji, napastliwa polityka, próby dokonywania najpierw aktów sabotażu, być może dywersji, a z czasem zdarzeń o charakterze terrorystycznym, to jest coś, co dla nas jest znacznie wyższym ryzykiem mierzalnym niż ten dżihadystyczny terroryzm. Chyba że ktoś będzie próbował go udawać, żeby zrobić takie wrażenie na nas - i znowu mam na myśli Rosjan - dodał.