„Jako samorząd zakopiański i samorządy powiatu tatrzańskiego wskazywaliśmy na pewne działania, które umożliwiłyby działanie turystyki w naszym regionie. Ubolewamy nad tym, bo pan premier (Jarosław) Gowin zrobił wielkie spotkanie z samorządami, prosił nas o to, by do konkretnego dnia i godziny złożyć propozycje. Myśmy nie składali każdy samorząd osobno, uznawaliśmy, że jeden wspólnie wypracowany projekt będzie najrozsądniejszy dla nas wszystkim (…) Bardzo nam z tego powodu przykro, że nie dostaliśmy odpowiedzi” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. Podkreślił, że nie zamierzają się poddawać. „Dlatego ponownie składamy propozycję jako samorządy, by wspólnie wypracować po tym lockdownie częściowe otwarcie gospodarki” – mówił. Zaznaczył jednak, że „główny sezon już minął”. „Ten najlepszy okres jest już nie do uratowania. Ale otwarcie np. stoków po 17 stycznia trochę by uratowało sytuację” – mówił Dorula.

REKLAMA