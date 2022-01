Opozycja domaga się komisji śledczej ws. wykorzystywania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, którego inwigilowano tym narzędziem, uważa, że wniosek o komisję mogą poprzeć także posłowie PiS. "Paradoksalnie, na skutek ruchów tektonicznych w samym PiS, ten wniosek ma szansę przejść i wierzę w to, że kilku posłów PiS wyzwoli się z polityki ‘hakowania’ (szukania ‘haków’ na współpracowników – przyp. red.) Jarosława Kaczyńskiego" - mówił polityk w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. "Pytanie, czy ta komisja będzie mogła w 100 proc. zapoznać się z tą sprawą, jeżeli po drugiej stronie w służbach są ludzie, którzy robią wszystko, by tę sprawę zakłamać" - dodał.

Rozmówca Bianki Mikołajewskiej podkreślił także, że prawa nie można stosować w sposób "rozszerzający". Jeżeli jest utrwalona kontrola operacyjna, jeżeli są utrwalone techniki wsparcia operacyjnego, to nie można podłączać pod to narzędzia, które służy wywiadowi do walki z terroryzmem, które potrafi zmieniać treść zawartości telefonu, ale przede wszystkim przełamuje zabezpieczenia - mówił Brejza.

Jeżeli nasz słuchacz dostaje prawo jazdy na samochód osobowy kat. B, to nie może jeździć po ulicach Warszawy czołgiem. Panowie wsiedli w czołg i udają, że wszystko jest okej, wszystko jest legalne. Nie jest legalne - powiedział.