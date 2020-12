„Badania pokazują, że konsumenci marnują najwięcej żywności. Ostatnie, które realizowaliśmy pokazały, że konsumenci marnują 60 proc. z 5 milionów ton żywności. Marnujemy około 3 milionów ton rocznie” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności. 15 lat temu były to 2 miliony ton. Zaznaczył jednak, że znacznie mniej marnuje się żywność w całym procesie produkcji. „Wcześniej mieliśmy liczbę globalnego marnowania żywności na poziomie 9 milionów ton, a teraz mamy 5 milionów ton” – mówił gość Pawła Balinowskiego. Pytany o to, jak pandemia wpłynęła na zakupy Polaków Borowski powiedział, że robi się teraz zakupy rzadziej, ale są one większe. Nie zbadano, czy więcej żywności się marnuje, ale jak wskazuje prezes – Polacy więcej gotowali, więc zapewne więcej produktów wykorzystywali.

Pytany o to, jak ludzie powinni działać, by mniej marnować żywności, Borowski powiedział, że należy planować zakupy. Ile osób, ile dni świąt, ile posiłków, co mamy w zasobach. Najczęstsze błędy: idziemy na zakupy, kupujemy więcej niż potrzebujemy i zastanawiamy się, co z tym zrobić - mówił.

Jako banki żywności zachęcamy do planowania, racjonalnego przygotowania się do Świąt, do przygotowania mniejszych porcji na Święta, bo jest ich dużo - aż 12. Nikt nie zje dużych porcji - zaznaczył.

Borowski powiedział także, że zbiórka prowadzona przez Banki Żywności jest w tym roku znacznie bardziej skromna. Co roku w zbiórce pomagała grupa ok. 50 tys. wolontariuszy. W tym roku, ze względu na bezpieczeństwo, zbiórka była bez wolontariuszy. Niestety, zebraliśmy znacznie mniej. W zeszłym roku udało się zebrać ok. 800 ton, w tym roku jest to 60 ton - mówił Borowski.

Od marca sprzedawcy mogą być karani za wyrzucanie żywności. Marek Borowski powiedział, że w związku z tym sieci handlowe zaczęły im przekazywać znacznie więcej produktów. 5 lat temu jako banki żywności zagospodarowaliśmy koło tysiąca ton od sieci handlowych, a za ostatni rok mamy ponad 15 tys. ton. Jesteśmy jedną z organizacji współpracujących z sieciami. Szacuję, że w Polsce dzięki temu tylko w tym roku udało się uratować około 30 tys. ton - mówił gość RMF FM.

Prezes Banków Żywności: Nie pochwalam protestów, w których marnuje się żywność

Z punktu widzenie etycznego nie pochwalam tego rodzaju akcji. Wiem, że to są osoby, które są zdesperowane i oczywiście całym sercem jestem z nimi w obszarze ich problemu, natomiast uważam, że żywność, która została wyprodukowana na cele konsumpcyjne nie powinna być marnotrawiona. Jest bardzo dużo osób potrzebujących, które chętnie z tej żywności by skorzystały - powiedział Marek Borowski, zapytany, czy popiera wyrzucanie żywności na ulicę w ramach protestu. Kilka dni temu rolnicy z Agrounii rozsypali żywność w pobliżu domu Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Federacji Polskich Banków Żywności dodał też, że nie podobają mu się też różne zabawy, w których marnuje się jedzenie. Wielkanoc - rzucanie się jajkami, Hiszpania - walka na pomidory. To nie są zabawy, które budzą szacunek do żywności, uczą jak szanować żywność - powiedział Borowski.

Paweł Balinowski zapytał swojego gościa także o to, czy podpisałby się pod słowami polityków, którzy twierdzą, że program 500+ zlikwidował ubóstwo wśród polskich dzieci. Nie odważyłbym się takiego stwierdzenia użyć. Skrajne ubóstwo istnieje w Polsce, w skrajnym ubóstwie żyje 1,6 mln osób. Są też wśród tych osób dzieci. To bardzo często jest skrajne u bóstwo ukryte - odpowiedział Borowski.