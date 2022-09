"Gdyby Rosja zdecydowała się na użycie taktycznej broni jądrowej, to byłoby przekroczenie kolejnej czerwonej linii, rubikonu. Wtedy można sobie wyobrazić, że Zachód zareaguje, dając jeszcze więcej sprzętu Ukraińcom i wprowadzi już totalne sankcje na Rosję" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Adam Balcer / Piotr Szydłowski / RMF FM

Gość Tomasza Terlikowskiego podkreślił jednak, że nie można wykluczyć, że Rosja użyje broni jądrowej.

"Niedawno Biden mówił bardzo wyraźnie w wywiadzie: 'nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego'. Trzykrotnie. Możemy założyć, że nie mówił tego przypadkiem. Jakbyśmy porównali wypowiedzi najróżniejszych kluczowych polityków zachodnich, czy wojskowych, to by się okazało, że częstotliwość odstraszania Rosji, mówienia, że poniesie konsekwencje, jeśli użyje taktycznej broni jądrowej przeciwko Ukraińcom, świadczy o tym, że coś jest na rzeczy. Prawdopodobieństwo oczywiście jest ograniczone, ale nie możemy go wykluczać" - dodawał.

Czy Putin w swoim porannym orędziu też groził Zachodowi użyciem taktycznej broni jądrowej?

"Myślę, że to raczej ma na celu pokazanie tego, że 'my się bronimy, bo to my jesteśmy zagrożeni przez Zachód'. Tak jak Szojgu powiedział - 'to nie jest tylko konflikt z Ukrainą, tylko to jest konflikt z Zachodem'. Czyli Rosja się broni przed agresją Zachodu i że oczywiście 'w obronie wszystkie opcje są na stole'" - mówił Balcer.

"Kto przeprowadza specjalną operację wojskową, powołując 300 tys. ludzi do wojska?"

Gość Tomasza Terlikowskiego odniósł się również do tego, że częściowa mobilizacja w Rosji obejmie 300 tys. ludzi.

"Ukraińcy mają pod bronią - tylko oczywiście wielu z nich nie jest na linii frontu, ale jest przeszkolonych, wielu z nich też walczyło, ma doświadczenie bojowe - ok. miliona ludzi. To 300 tys. nie robi takiego wrażenia. To nie jest tak, że się pstryknie i ci rezerwiści od razu wejdą do akcji. Trzeba ich zmusić do tego, żeby się stawili do służby, wyszkolić. Jest pytanie to Rosji - czy chce to robić w ten sposób, że będzie ich traktowała tylko jak mięso armatnie i po bardzo krótkim szkoleniu wyśle ich na front. To będzie wielki problem, bo to jest błędne koło. Im więcej osób służy, tym więcej informacji trafia do społeczeństwa, że ludzie giną. Nie można zaprzeczyć, że Putin twierdzi, że to jest specjalna operacja wojskowa. Kto przeprowadza specjalną operację wojskową, powołując 300 tys. ludzi do wojska?" - pytał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Balcer poruszył również temat wystąpienia prezydenta USA Joe Bidena na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

"Prawie 3 mld dolarów pomocy to nie są małe pieniądze. Przypomnijmy, że tak naprawdę głównym dawcą pomocy i wojskowej i jeśli chodzi o pomoc humanitarną, pomoc ekonomiczną dla Ukrainy, są Stany Zjednoczone. Do tego momentu to jest już prawie 45 mld dolarów. To jest jak gospodarka jakiegoś niedużego kraju. Dla porównania Wielka Brytania, która jest na drugim miejscu, to jest 6,5 mld dolarów (pomocy - przyp. red.). Możemy zobaczyć, jak olbrzymie pieniądze przekazują Amerykanie - gdzieś 3/4 całej pomocy z tego jednego kraju" - zaznaczał.