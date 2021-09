"Przede wszystkim trzeba rozmawiać" - takie rozwiązanie konfliktu w sprawie Turowa proponuje w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bartosz Arłukowicz, europoseł PO. "Słyszę premiera wielkiego państwa (Mateusza Morawieckiego – przyp. red.), który mówi, że w związku z tym, że Komisja Europejska podjęła decyzję i będziemy płacili kary (...), to on przestaje rozmawiać z premierem Czech, nie jedzie na szczyt na Węgry, gdzie to spotkanie może się odbyć i jest jakaś szansa nawiązania dialogu... To są goście, którzy wychodzą, trzaskają drzwiami i mówią: ‘To nie jest nasza sprawa’” – dodaje europoseł Platformy Obywatelskiej. Stwierdza również: "Trzeba porozumieć się z Czechami i Komisją Europejską. Przecież Czechy nie oczekiwały od Polski zamknięcia elektrowni, tylko przeprowadzenia inwestycji, która spowoduje, że u nich szkody w związku z elektrownią będą mniejsze".

