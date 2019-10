"Jeśli Sąd Najwyższy podjąłby decyzję o powtórzeniu niektórych czynności wyborczych, wtedy liczenie powinno być przeprowadzone przez obwodowe komisje wyborcze" - tak o ewentualnym ponownym przeliczeniu głosów w wyborach do Senatu mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Anna Godzwon, ekspertka w zakresie prawa wyborczego. "Komisje obwodowe, ani komisje okręgowe nie zostały jeszcze rozwiązane. Jeszcze raz te komisje otworzyłyby worki, przeliczyłyby głosy" - mówi gość Marcina Zaborskiego. Anna Godzwon dodaje, że nie wie, czy odbyłoby się to przed kamerami dziennikarskimi. Według niej mogliby się temu przyglądać mężowie zaufania. "Mogliby filmować albo fotografować liczenie głosów" - dodaje Godzwon.

Karty wyborcze są w workach, a worki najczęściej w piwnicach lub innych pomieszczeniach należących do urzędów gminy lub miast, ich depozytariuszami są urzędnicy wyborczy - tłumaczy gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Urzędy, w których te karty leżą, są odpowiedzialne za to, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. Powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Zapakowane, zaplombowane, nikt nie może tego otworzyć z wyjątkiem policji, prokuratury i sądów w związku z wykonywanymi przez nie komisjami - dodaje Godzwon.

Marcin Zaborski: W naszym studiu Anna Godzwon, ekspertka od prawa wyborczego. Dzień dobry.

Anna Godzwon: Dzień dobry.

I Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicja Obywatelska składa protesty wyborcze. Co się musi stać, żeby Sąd Najwyższy nakazał powtórkę głosowania?

Przede wszystkim to, jaką decyzję podejmie Sąd Najwyższy w przedmiocie ważności wyborów, jak to się ładnie, po prawniczemu mówi.

A tak dla ludzi?

To, jaką decyzję podejmie Sąd Najwyższy, będzie zależało po pierwsze od tego, jaką opinię na temat każdego z tych protestów dostanie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - w pełnym składzie zajmująca się protestami - od składów trzyosobowych. Każdy protest będzie rozpatrywany w trzyosobowym składzie sędziowskim. Sędziowie wydadzą opinię i na podstawie tych opinii - oraz sprawozdania z wyborów, które przygotowuje PKW - Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zdecyduje o tym, czy wybory są ważne czy nie.

Czyli tych wyborów jest kilkadziesiąt i co najmniej kilkadziesiąt decyzji do podjęcia na początek. Powtórka głosowania to jest najdalej idący wariant, a wcześniej może dojść, przynajmniej w niektórych miejscach, do powtórnego liczenia głosów. Ale to też nie jest jeszcze przesądzone, bo tu znów - decyzję podejmować będą sędziowie.

Tak, to sędziowie będą głosowali, już na etapie tego rozpatrywania protestów w tych trzyosobowych składach.

Wkrótce dalsza część rozmowy.