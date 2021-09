„Nie ma wciąż porozumienia i nie wiemy, czy uda się dojść do tego w tym tygodniu, a to niestety przedłuża nasz czas powrotu do pracy” – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Anna Bazydło, wiceprzewodnicząca Porozumienia Rezydentów. „Za każdym razem, podchodząc do tych rozmów, mamy nadzieję, że to będzie ten moment. Na półmetku ciężko ocenić jako korzystne te rozwiązania, ale ciągle mamy nadzieję” – dodała psychiatra, komentując trwające rozmowy między protestującymi medykami, a resortem zdrowia.

