"Potrzebna jest nowa umowa społeczna, jeśli chodzi o aborcję. Jestem zwolenniczką tego, aby taka nowa umowa powstała" - mówiła na antenie RMF FM Agnieszka Pomaska, posłanka PO. To odpowiedź na pytanie Marcina Zaborskiego o obywatelski projekt Lewicy łagodzący przepisy dot. aborcji. Przewiduje on możliwość bezpiecznego przerywania ciąży do 12. tygodnia bezwarunkowo.

REKLAMA