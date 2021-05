"To była demonstracja, która miała pokazać, że jeżeli ktoś jest przeciwny reżimowi, nie może czuć się bezpiecznie. Nawet, kiedy podróżuje między europejskimi miastami może go dosięgnąć ręka Łukaszenki" – skomentował w Popołudniowe rozmowie w RMF FM Adam Eberhardt. Samolot relacji Ateny-Wilno linii Ryanair został zmuszony do lądowania w Mińsku w niedzielę z powodu rzekomego ładunku wybuchowego na pokładzie. Po wylądowaniu służby zatrzymały kilka osób, w tym Ramana Pratasiewicza – białoruskiego opozycjonistę. Jak dodał gość Marcina Zaborskiego, Łukaszenka od dawna terroryzuje swoje społeczeństwo.

Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt / Maciej Kulczyński / PAP

Wideo youtube



Dokonał rzeczy, która jest bezprecedensowa. Pomimo tego, że od wielu miesięcy obserwujemy dokręcanie śruby, przekroczył kolejną granicę - mówił Adam Eberhardt, pytany o zachowanie Aleksandra Łukaszenki, w kontekście wczorajszego awaryjnego lądowania samolotu w Mińsku.

Prezydent Łukaszenka - o ile można go nazwać prezydentem - od dawna terroryzuje swoje społeczeństwo. To jak traktuje przypadkowych obywateli, nawet tych, którzy w żaden sposób nie są groźni dla reżimu. To jest strategia, w której intencji jest zastraszenie społeczeństwa - dodał dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

"Unijne sankcje wobec reżimu białoruskiego są symboliczne"

Adam Eberhardt zauważa, że Łukaszenka swoimi ostatnimi działaniami - zwłaszcza wobec mediów - chce uniemożliwić ponowne wzmożenie aktywności obywatelskiej. Dodaje też, że unijne sankcje wobec reżimu białoruskiego są symboliczne. Na liście osób, które nie może wjechać do Unii Europejskiej jest 88 osób. Moim zdaniem powinno być na takiej liście kilka tysięcy osób: milicjantów, czy sędziów, którzy swoimi decyzjami przyczyniają się do wzmożenia terroru - przekonuje Adam Eberhardt.

Myślę, że w czasie tego szczytu jakieś działania będą musiały być podjęte. To co się wydarzyło wczoraj z porwaniem samolotu i porwanie Protasiewicza jest niezwykle jaskrawym przykładem łamania prawa i to wywołało oburzenie opinii publicznej w krajach Unii, a sankcje są odbiciem nastrojów - skomentował gość Marcina Zaborskiego. Pytany o to, jakich ustaleń spodziewa się po spotkaniu unijnych liderów w Brukseli odpowiedział, że ograniczeń, jeżeli chodzi o transport lotniczy. Co i tak się zaboli Łukaszenki. Żyjemy w czasach covidu i nie takie straty lotnictwo notuje - dodał.

Wkrótce cała treść rozmowy.