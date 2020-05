Od następnej soboty otwarte zostaną parki rozrywki. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, od 6 czerwca będą mogły funkcjonować w reżimie sanitarnym. Część z nich już rozpoczęła przygotowania do nowej rzeczywistości.

/ Materiały prasowe

6 czerwca otwiera się m.in. Park Rozrywki Energylandia w Zatorze. W komunikacie prasowym jego przedstawiciele podkreślają, że park w Zatorze długo przygotowywał się na powrót w nowej rzeczywistości. Wprowadzono tam wszelkie możliwe środki ostrożności i higieny.

Cieszymy się, iż kolejny etap budowania nowej normalności w Polsce obejmie także miejsca takie jak parki rozrywki - Energylandię, którą z pasją i dumą rozwijamy od ponad sześciu lat - przyznaje Marek Goczał twórca i pomysłodawca Energylandii.

Energylandia: Park będą odkażały specjalistyczne drony

Właściciele Park Rozrywki Energylandia ustanowili aż 15 nowych zasad, by - jak podkreślają - "Goście obiektu byli bezpieczni, a ich pobyt w Parku był komfortowy!"

Otwarcie bram zaplanowano w pierwszy dzień znoszenia obostrzeń, czyli 6 czerwca.

Park będzie codziennie po zamknięciu dezynfekowany przez specjalistyczne drony. Na terenie obiektu rozmieszczono ponad 300 stacji do dezynfekcji dłoni, a wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w niezbędne środki higieny. Dodatkowo grupa pracowników będzie na bieżąco odpowiadać za dezynfekcję najczęściej dotykanych przedmiotów.

Wprowadzona zostanie aplikacja, dzięki której osoby znajdujące się w Energylandii będą mogły bezpiecznie zamówić jedzenie.

W kolejkach do atrakcji i kas obowiązywać ma dwumetrowy odstęp. W punktach obsługi zainstalowano szyby z pleksiglasu.

Wejścia dla pracowników i Gości zostały wyposażone w nowoczesne systemy kamer termowizyjnych, wprowadziliśmy dwumetrowe odstępy w kolejkach do atrakcji oraz kas, a posiłki w restauracjach i kawiarniach nasi Goście będą mogli zamówić przez specjalną aplikację - tłumaczy Kris Kojder- rzecznik prasowy Energylandii.

Osoby zainteresowane odwiedzeniem parku mogą od 28 maja kupować wejściówki na konkretną datę z gwarancją wejścia w danym dniu.

Bilety będą dostępne w sprzedaży online wraz z rezerwacją terminu, a te już kupione trzeba będzie zarezerwować. Wierzymy, że dzięki opracowanym przez nas procedurom i wdrożeniu wszelkich zaleceń będziemy mogli zapewnić Gościom najwyższe standardy bezpieczeństwa - dodaje rzecznik prasowy Energylandii.

Co z innymi parkami?

Na ponowne otwarcie 6 czerwca szykuje się także Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko - przyznała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Izabela Kieliś z Legendii. Obecnie ustalane są zasady, które będą obowiązywać na terenie wesołego miasteczka.

Z kolei na stronie internetowej Suntago Park of Poland, największego parku wodnego w całej Europie Środkowej, wciąż klientów wita informacja o zamknięciu parku do odwołania. Jak jednak ustaliło wawalove.wp.pl, park w podwarszawskim Mszczonowie ma być otwarty od 1 lipca. Jego właściciele potrzebują dwóch-trzech tygodni na przystosowanie go do reżimu sanitarnego.

Co ciekawe, na jego terenie nie będzie obowiązku noszenia masek ani rękawiczek, nie będzie też limitów osób w pomieszczeniach. Wszystko dlatego, że dzięki otwarciu dachu Suntago zmieni się w obiekt otwarty.