Trzy zabory sto lat później. Z takim pomysłem dziennikarz RMF FM Marcin Zaborski zaprosił swoich gości do specjalnego programu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Goście programu reprezentowali stolice trzech zaborów. Wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa Błońska reprezentowała Warszawę, czyli dziedzictwo zaboru rosyjskiego, Władysław Kosiniak-Kamysz z Polskiego Stronnictwa Ludowego reprezentował Kraków, czyli zabór austriacki i polityk Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Wróblewski, poznaniak z urodzenia reprezentował zabór pruski. Goście programu starali się zidentyfikować i nazwać wszystko to, co zostało w nas po 123 latach zaborów, pomimo tego, że od odzyskania niepodległości miną już cały wiek.

