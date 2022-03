Ciężarne Ukrainki znajdą pomoc w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu – deklaruje największa porodówka w Polsce. To kolejna – po szpitalu dziecięcym – poznańska placówka medyczna gotowa pomagać uchodźcom.

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Zarówno w szpitalu jak i naszych poradniach, zapewniamy opiekę ginekologiczną i ginekologiczno-położniczą każdej kobiecie, która się zwróci do nas po pomoc. Zapewniamy opiekę lekarską, położniczą i co najważniejsze - mówimy w języku ukraińskim. Wystarczy przyjść do nas do szpitala na izbę przyjęć, bądź do poradni - informuje w rozmowie z reporterem RMF MAXXX Przemysławem Wałczyńskim rzeczniczka Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - Małgorzata Kolczyńska.

Wyprawka dla dzieci

Powstała też oddolna inicjatywa pracowników szpitala polegająca na przygotowaniu wyprawki dla mamy i dziecka. Trwa zbiórka artykułów, które są niezbędne dla świeżo upieczonych rodziców.

Na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, można znaleźć listę najpotrzebniejszych rzeczy zarówno dla mamy jak i dziecka w tych pierwszych tygodniach i miesiącach życia oraz w czasie pobytu poza szpitalem. To są ubranka, śpioszki, kosmetyki, wkładki laktacyjne dla mamy, ręczniczki dla dzieciaczków, płyny do prania. Mogą to być też przewijaki, wszystkie rzeczy, które są nowe lub są w dobrym stanie - wymienia rzeczniczka porodówki przy ul. Polnej.

Reporter: Przemysław Wałczyński