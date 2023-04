Komisja Europejska zgodziła się objąć olej słonecznikowy zakazem importu z Ukrainy. Dozwolony będzie jednak tranzyt tego produktu - oświadczył minister rolnictwa Robert Telus.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tej pory na liście zakazów znajdowały się cztery artykuły - pszenica, kukurydza, rzepak oraz nasiona słonecznika.

Minister Telus zapowiedział, że Polska nie wycofa się z jednostronnej blokady ukraińskiego importu dopóki nie zostaną spełnione polskie warunki.



My nie zrezygnujemy w tym momencie z tych naszych działań, które podjęliśmy, gdy nie dostaniemy odpowiednich narzędzi, które zagwarantują to, że polski rolnik będzie bezpieczny, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące handlu, napływu towarów z Ukrainy do Polski - powiedział w Luksemburgu minister Telus po rozmowach z unijnymi komisarzami.

Wcześniej Komisja Europejska wyraziła zgodę na objęcie zakaze importu takich produktów jak: pszenica, kukurydza, rzepak i nasiona słonecznika.

Kolejne produkty jeszcze negocjujemy - przekazał polski minister, precyzując: Chcemy, żeby oprócz tych pięciu były jeszcze mąka, miód, cukier, owoce miękkie (zamrożone), jajka, mięso (zwłaszcza drób), mleko i produkty mleczne oraz sok jabłkowy, koncentrat jabłkowy. O tych produktach rozmawiamy.

Na jakie ustępstwa gotowa jest KE?

Komisja Europejska może się zgodzić na poszerzenie listy artykułów rolnych z zakazem importu, pomóc w wywożeniu zboża, czy objąć kolejne artykuły rolne procedurą sprawdzającą, ale suma 100 mln euro oferowanego wsparcia - nie jest do negocjacji.

Jak usłyszała brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, "pieniądze te pochodzą z rezerwy kryzysowej, która jest dla wszystkich 27 państw, trudno ją było wynegocjować, musi wystarczyć do końca roku i nie jest z gumy".

Nieoficjalnie wiadomo, że z tej puli do polskich rolników trafiłoby blisko 40 mln euro. Z możliwością dopłaty z budżetu krajowego na poziomie 200 proc. dałoby to w sumie 120 mln euro, czyli ponad pół miliarda złotych.