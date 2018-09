Pińczów będzie w tym tygodniu "Twoim Miastem w Faktach RMF FM". Uroki tego świętokrzyskiego miasteczka będziemy odkrywać dla Was w najbliższą sobotę, już od godziny 8:00. Koniecznie bądźcie z nami!

W głosowaniu na RMF24.pl zdecydowaliście, że to do Pińczowa w Świętokrzyskiem pojedziemy tym razem w ramach cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM". Dlatego nasza żółto-niebieska ekipa pojawi się tam już w najbliższą sobotę.

Wyniki głosowania. / RMF FM

Wśród zabytków Pińczowa wymienić należy między innymi dawny zespół klasztorny oo. Paulinów czy Pałac Wielopolskich z XVIII wieku. Pińczów to również wymarzone miejsce dla miłośników lotnictwa. O tutejszym aeroklubie wspominaliście w zgłoszeniach na RMF24.pl. Podczas naszej sobotniej wizyty z pewnością tam zajrzymy. Przejedziemy się też Ciuchcią Expres Ponidzie, której historia sięga lat 20. XX wieku, i opowiemy, czym charakteryzuje się słynny pińczowski wapień.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF24.pl! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!