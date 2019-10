Po przerwie na antenę RMF FM i na RMF24.pl wraca cykl "Twoje Miasto w Faktach RMF FM". Znów ruszamy w trasę, by odkrywać dla Was najciekawsze polskie miasta - opowiadać o ich historii i poznawać mieszkańców. Jak zwykle mamy dla Was sześć propozycji. To Wy wskazujecie miejsce, do którego pojedziemy.

Twoje Miasto w Faktach RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM Lwówek Śląski to - jak pisze w zgłoszeniu do nas pani Marta - "piękne, stare i zabytkowe miasto". W Lwówku co roku odbywa się Lato Agatowe - podkreśla. A chodzi o cykliczną imprezę poszukiwaczy skarbów ziemi, przy okazji której odbywa się tutaj giełda minerałów. W Lwówku warto zobaczyć m.in. zabytkowy ratusz czy tzw. Szwajcarię Lwówecką, czyli malownicze piaskowcowe formy skalne. Druga w tym tygodniu propozycja z Dolnego Śląska to Strzelin. Miasto znane jest przede wszystkim z wydobycia granitu - znajduje się tutaj najgłębsze wyrobisko granitu w Europie. Warto zobaczyć w Strzelinie także zabytkowy Dom Książąt Brzeskich czy rotundowy kościół św. Gotarda. Gniewkowo reprezentuje tym razem Kujawsko-Pomorskie. Ma przepiękny historyczny mural 3D, jeden z nielicznych pomników konnych, piękne lasy - tak opisujecie nam to miasto w zgłoszeniach. Jeśli wolicie Mazowsze, zerknijcie na Sanniki. To jedno z najmłodszych miast na mapie Polski, prawa miejskie otrzymały w 2018 roku - pisze do nas pan Damian. Dumą Sannik jest regionalny zespół pieśni i tańca oraz zabytkowy pałac, w którym przebywał i tworzył F. Chopin w 1828 roku - dodaje nasz słuchacz. Miasto rowerów, zajrzyjcie do nas, a się przekonacie, że warto - tak reklamujecie z kolei Zduńską Wolę w Łódzkiem. Z Wielkopolski wpłynęło do nas zgłoszenie z Krobi. Liczne kościoły i budynki związane z panowaniem na tych ziemiach Biskupów Poznańskich; folklor biskupiański, przepiękne muzeum stolarstwa i biskupizny po dawnej fabryce mebli pana Teofila Hałasa z 1922 roku - to argumenty, które wylicza pan Michał. Wy decydujecie - my jedziemy i odkrywamy dla Was polskie miasta! Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF24.pl! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Autor: Bartosz Styrna Opracowanie: Arkadiusz Grochot