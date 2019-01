Do Bolkowa na Dolnym Śląsku pojedziemy w tym tygodniu w ramach naszego cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM". Już w najbliższą sobotę pojawi się tam żółto-niebieska radiowa ekipa. Będziemy mieli dla Was moc atrakcji, a nasz reporter opowie o historii i atrakcjach Bolkowa. Koniecznie bądźcie z nami!

Wy decydujecie, my jedziemy! / Michał Dukaczewski / RMF FM

5-tysięczny Bolków położony jest na Dolnym Śląsku w powiecie jaworskim, nad Nysą Szaloną. Miasto leży na pograniczu Gór Kaczawskich i Podgórza Bolkowskiego. Jedną z największych atrakcji Bolkowa jest położony na wzgórzu zamek, po raz pierwszy wzmiankowany w XIII wieku. Dziś działa tutaj bractwo rycerskie, a twierdza co roku gości festiwal Castle Party.

Tak głosowaliście w naszej sondzie! / RMF FM

Będąc w Bolkowie, koniecznie trzeba odwiedzić tutejszy pochyły rynek, wokół którego znajdziemy zabytkowe XVIII-wieczne kamienice, oraz zobaczyć anielską fontannę. Bolków to także idealne miejsce dla miłośników podziemi. Czy znajdowała się tutaj tajna fabryka zbrojeniowa? Przekonacie się już w najbliższą sobotę. Startujemy punktualnie o 8:00.

