Zachód ma sobie wiele do zarzucenia? Oczywiście – pranie rosyjskich pieniędzy, udzielanie gościny oligarchom, mizdrzenie się do Putina. Lista jest długa. Ale nie zapominajmy o winie Rosjan - są oczywiście wybitne wyjątki. One już zapłaciły życiem albo gniją za kratkami: Politkowska, Niemcow, Nawalny. Także ludzie, którzy wyszli na ulice tydzień temu - moje największe uznanie! Ale nie o tych Rosjanach mówię.

