Iga Świątek pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6:4 w pokazowym turnieju World Tennis League w Abu Zabi. Po pięciu meczach drużyna Jastrzębi, w której gra polska tenisistka i Hubert Hurkacz, remisowała z Sokołami 24:24. W decydującym super tie-breaku Jelena Rybakina zwyciężyła 10-8.

Iga Świątek / Marcin Cholewiński / PAP

Szesnaścioro uczestników zostało przydzielonych do czterech zespołów: Jastrzębie (Hawks), Sokoły (Falcons), Orły (Eagles) i Kanie (Kitens). Do niedzieli drużyny będą rywalizować ze sobą w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej.

W drużynie Jastrzębi są Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Norweg Kasper Ruud i Francuzka Caroline Garcia. W skład Sokołów wchodzą Kazaszka Jelena Rybakina, Amerykanin Taylor Fritz, Hindus Sumit Nagal i Rumunka Sorana Cirstea.

Wiedziałam, że gram dla drużyny. Trudno się dostosować do tego systemu, bo wygrałam seta, więc ten mecz powinien się skończyć, ale potem do rozegrania był jeszcze tie-break. To coś ciekawego. Kibicom na pewno się podobało - powiedziała Iga Świątek w wywiadzie dla Canal+ Sport.

Później zaplanowano starcia między Orłami i Kaniami. Orły są reprezentowane przez Rosjan Daniiła Miedwiediewa, Andrieja Rublowa i Mirrę Andriejewę oraz Amerykankę Sofię Kenin. W drużynie Kani są Białorusinka Aryna Sabalenka, Hiszpanka Paula Badosa, Grek Stefanos Tsitsipas i Bułgar Grigor Dimitrow.

W World Tennis League zmodyfikowano zasady liczenia punktów. Nie gra się na przewagi w gemach, lecz obowiązuje zasada "nagłej śmierci" (oprócz tie-breaka).

Mecze kończą się po jednym secie. O ostatecznym wyniku starcia drużyn decyduje stosunek wygranych do przegranych gemów. W przypadku remisu rozgrywany jest super tie-break.