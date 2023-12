​Waldo Kantor został nowym trenerem Enei Czarnych Radom - poinformował w czwartek klub. Argentyński szkoleniowiec, który zastąpił zwolnionego we wtorek Pawła Woickiego, poprowadzi zespół już w jego najbliższym meczu u siebie z PGE GiEK Skrą Bełchatów w sobotę.

Zawodnicy Enei Czarnych Radom / Zbigniew Meissner / PAP

Czarni rozpoczęli sezon od dziewięciu porażek z rzędu. Później zdołali pokonać Exact Systems Hemarpol Częstochowa na wyjeździe 3:2, jednak tylko na tyle było ich stać, bowiem następnie przegrali u siebie z Asseco Resovią Rzeszów 2:3 oraz z GKS 0:3 w Katowicach.

Kolejne porażki wyczerpały cierpliwość włodarzy klubu do Woickiego, co poskutkowało zwolnieniem go z funkcji pierwszego trenera i zastąpienie go znacznie bardziej doświadczonym Kantorem.

Nowy szkoleniowiec zespołu radomian przez ostatnie lata swojej kariery prowadził drużyny z Argentyny, Arabii Saudyjskiej oraz Włoch. W latach 1999-2003 pełnił również rolę asystenta trenera reprezentacji Argentyńczyków. To będzie dla niego debiut w PlusLidze.

Jako siatkarz Kantor grał na pozycji rozgrywającego, występując na parkietach ligi argentyńskiej, włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej czy brazylijskiej. Wraz z reprezentacją Argentyny sięgnął m.in. po brązowy medal mistrzostw świata w 1982 roku oraz brązowy medal igrzysk olimpijskich w Seulu.

Argentyński szkoleniowiec pojawi się w Radomiu już w piątek, by w sobotę poprowadzić zespół w domowym meczu z PGE GiEK Skrą Bełchatów. We własnej hali Czarni nie wygrali spotkania od dwóch lat.