Magda Linette awansowała do pierwszego półfinału w tym sezonie, pokonując Holenderkę Arantxę Rus 7:6 (11-9), 6:1 w ćwierćfinale turnieju tenisowego WTA we francuskim Rouen. Mecz trwał dwie godziny i dziewięć minut. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Anhelina Kalinina.

/ Zain Mohammed / PAP

Polka, 60. w rankingu WTA, w 1. rundzie wyeliminowała Francuzkę Elsę Jacquemot, a w 2. Serbkę Nataliję Stevanovic. Obie przeciwniczki były znacznie niżej notowane od Linette.

Rus, 53. w światowym zestawieniu, po drodze do ćwierćfinału pokonała m.in. rozstawioną z numerem jeden Rosjankę Anastazję Pawluczenkową.

Linette bardzo dobrze rozpoczęła spotkanie i już po 10 minutach prowadziła 3:0. Wtedy zanotowała przestój, co wykorzystała Holenderka odrabiając stratę przełamania i doprowadzając do wyrównania 3:3. Zacięta gra gem za gem między zawodniczkami toczyła się do samego końca tej partii, a o wyniku decydował tie-break. W nim, po wielu zwrotach akcji piątą piłkę setową wykorzystała Linette.

Druga odsłona została zdominowana przez polską tenisistkę. Rus była w stanie wygrać tylko pierwszego gema przy swoim podaniu, sześć kolejnych padło łupem jej rywalki.

Ostatecznie Magda Linette awansowała do pierwszego półfinału w tym sezonie, pokonując Holenderkę Arantxę Rus 7:6 (11-9), 6:1





W półfinale przeciwniczką Linette będzie rozstawiona z numerem trzy Ukrainka Anhelina Kalinina lub turniejowa "piątka" Rosjanka Mirra Andriejewa.



W Rouen Polki grały również w deblu. Katarzyna Piter w parze z Brytyjką Samanthą Murray odpadły w piątek w półfinale, a w pierwszej rundzie wyeliminowane zostały Katarzyna Kawa i Holenderka Bibiane Schoofs.