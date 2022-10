Znakomita rumuńska tenisistka Simona Halep została zawieszona za doping - poinformowała w piątek International Tennis Integrity Agency. W sierpniu podczas US Open w organizmie byłej liderki światowego rankingu wykryto zabronioną substancję - Roxadustat.

Simona Halep / NEIL HALL / PAP/EPA

To będzie najtrudniejszy mecz w moim życiu, w którym będę walczyć o prawdę - napisała w specjalnym oświadczeniu Halep.

Pozytywny wynik dały badania zarówno próbki A jak i B.

Halep: Czuję się zdezorientowana i zdradzona

Rumunka tłumaczy, że przez całą karierę nie przyszło jej do głowy, by oszukiwać. Teraz deklaruje, że walczy nie o pieniądze, ale o honor i miłość do tenisa.

"Dziś rozpoczął się najważniejszy mecz w moim życiu: walka o prawdę. Zostałam poinformowana, że w moim organizmie w ekstremalnie niskim stężeniu wykryto substancję o nazwie Roxadustat. Przez całą moją karierę pomysł na oszukiwanie nawet nie przeszedł mi przez myśl. Mierząc się z tak niesprawiedliwą sytuacją czuję się zdezorientowana i zdradzona. Będę walczyła do końca, aby udowodnić, że nigdy świadomie nie zażyłam zabronionej substancji i wierzę, że wcześniej lub później prawda wyjdzie na jaw. To nie kwestia tytułów i pieniędzy tylko honoru i miłości do tenisa, którą rozwinęłam w sobie przez ostatnie 25 lat" - napisała Halep.

Roxadustat - co to jest?

W organizmie Halep wykrytą niewielką ilość Roxadustatu - to substancja stymulujaca produkcję czerwonych krwinek odpowiedzialnych za przenoszenie tlenu.

Roxadustat stosowany jest przy leczeniu anemii. Podaje się go w formie doustnej.

Była liderka światowego rankingu

31-letnia Halep to była liderka rankingu WTA, zwyciężczyni między innymi wielkoszlemowych turniejów: Rolanda Garrosa w 2018 roku i Wimbledonu rok później. Obecnie zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu WTA.

W tegorocznym US Open Halep odpadła już w pierwszej rundzie. We wrześniu zdecydowała się zakończyć sezon i poddała się operacji nosa, aby rozwiązać problemy z oddychaniem.