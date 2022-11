Iga Świątek i Aryna Sabalenka zmierzą się w nocy z niedzieli na poniedziałek w meczu półfinałowym turnieju WTA Finals w amerykańskim Fort Worth. Mecz zaplanowano na godzinę 2 czasu polskiego.

Iga Świątek / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Przed rokiem w Guadalajarze po zaciętym meczu Świątek przegrała z Sabalenką 6:2, 2:6, 5:7, co przekreśliło jej szansę na awans do półfinału. Do tamtego turnieju obie przystępowały jednak z zupełnie innych pozycji niż obecnie - Sabalenka była wiceliderką światowego rankingu, ale w Meksyku występowała z "jedynką" pod nieobecność Australijki Ashleigh Barty. Polka była rozstawiona z numerem piątym.

Teraz sytuacja jest diametralnie inna. Świątek jest objawieniem sezonu - wygrała wielkoszlemowe French Open oraz US Open i po zakończeniu kariery przez Barty jest liderką rankingu z gigantyczną przewagą nad rywalkami. Jest pierwszą od czasu Czeszki Petry Kvitovej w 2011 roku tenisistką, która przed ukończeniem 22 lat awansowała do półfinału mastersa. Jako światowa "jedynka" wygrała 40 z 45 meczów, a nieco lepszą taką serią może się pochwalić tylko słynna Amerykanka Serena Williams, która odniosła 42 zwycięstwa.

Świątek wygrała z Sabalenką wszystkie tegoroczne mecze: w półfinale turnieju w Dausze 6:2, 6:3, w finale w Stuttgarcie 6:2, 6:2, w półfinale w Rzymie 6:2, 6:1 i także w półfinale US Open w Nowym Jorku 3:6, 6:1, 6:4.

Z naszych poprzednich meczów postaram się wziąć dużo pewności siebie i przygotować się taktycznie na tej podstawie. Z drugiej strony wiem, że ten mecz w Nowym Jorku był bardzo zacięty i wyrównany, więc teraz wszystko się może wydarzyć. Na pewno nie zakładam, że potoczy się po mojej myśli. Zakładam, że będzie to bardzo wyrównane spotkanie i będzie trzeba walczyć o każdą piłkę - przewiduje podopieczna Tomasza Wiktorowskiego.

Sabalenka jest trzecią Białorusinką, która osiągnęła półfinał WTA Finals (przed rokiem mimo zwycięstwa ze Świątek nie udało jej się wyjść z grupy). Wcześniej były to Natalia Zwieriewa i Wiktoria Azarenka. "W końcu Wszechświat zrobił dla mnie coś dobrego w tym sezonie. Jestem szczęśliwa, że byłam skoncentrowana na sobie i na tym, co powinnam robić na korcie" - powiedziała, cytowana przez białoruska gazetę "Pressboł".

Przed półfinałem Świątek ma o dzień mniej na odpoczynek od Sabalenki, która swój trzeci grupowy mecz rozegrała w piątek. Trener Tomasz Wiktorowski uważa jednak, że nie będzie to miało większego znaczenia. To są normalne realia, bo na turniejach zdarzają się mecze dzień po dniu. To jest normalny scenariusz i nie zwracam specjalnie na to uwagi. Wiem, że Iga jest dobrze przygotowana i będzie gotowa na ten półfinał - zapewnił szkoleniowiec.

24-letnia Sabalenka w zawodowej karierze rozegrała 460 meczów, z których 302 zakończyło się jej zwycięstwem. Na korcie zarobiła blisko 11,5 mln dolarów, wygrała 10 turniejów. O trzy lata młodsza Świątek triumfowała w 11 turniejach, w tym trzech wielkoszlemowych. Z nagród uzyskała ponad 14 mln dolarów. 210 spotkań wygrała i poniosła 54 porażki.

Świątek z Sabalenką zagrają w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 2.00 polskiego czasu. Wcześniej w pierwszym półfinale Greczynka Maria Sakkari zmierzy się z Francuzką Caroline Garcią.