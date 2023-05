Marta Kubacka, żona naszego znakomitego skoczka Dawida Kubackiego, zamieściła w mediach społecznościowych wzruszający wpis, odnosząc się do swoich problemów zdrowotnych. "Pamiętaj kochanie, że jeszcze wiele przed Tobą" - zwróciła się do męża, dziękując mu jednocześnie za ogromne wsparcie.

Dawid i Marta Kubaccy / Grzegorz Momot / PAP

14 kwietnia Kubacki przekazał znakomite wieści. Żona skoczka po ogromnych problemach kardiologicznych wróciła ze szpitala do domu.

"To cud dokonany rękami lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów" - napisał wówczas w mediach społecznościowych Dawid Kubacki. Poinformował również, że żonie wszczepiono kardiowerter-defibrylator.

Zobacz również: Dawid Kubacki wznowił treningi po ciężkiej chorobie żony

Marta Kubacka pokazała zdjęcie

Teraz do całej sprawy odniosła się Marta Kubacka. "Blizny, blizny jedne z nielicznych, które mam na swoim ciele. Prawda jest taka gdyby nie one, mnie na tym świecie już by nie było" - napisała na Instagramie, opatrując swój wpis wymownym zdjęciem.

"Przyczynił się do tego sztab ludzi i ich praca, począwszy od szybkiej reanimacji mnie w domu przez bliskich (bardzo dziękuję), przez cały personel szpitali, w których byłam, a skończywszy na Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu" - opisała żona skoczka.

Instagram Post

Podziękowanie dla Dawida

"Z całego serca chcę podziękować mojemu kochanemu mężowi, który poświęcił całą końcówkę sezonu, aby być ze mną i wspierać mnie w walce z chorobą, kosztem swojej walki o najlepsze miejsce w PŚ. Pamiętaj kochanie, że jeszcze wiele przed Tobą" - podkreśliła Marta Kubacka.

"Dziękuję każdej osobie z rodziny, która pomogła nam w tym trudnym czasie w opiece nad naszymi dziećmi. Jeśli to czytacie, to wiedzcie, że jesteście niezastąpieni!! Nie mogę zapomnieć również o żadnej osobie, która modliła się w mojej intencji. Lista osób do wymienienia jest naprawdę bardzo, bardzo długa" - napisała.

"Mam nadzieję, że urządzenie, które w sobie, mam pomoże mi przeżyć jeszcze wiele wspaniałych chwil z moją rodziną oraz bliskimi. Jeszcze raz wszystkim wielkie dzięki!! A teraz zaczynam życie od nowa i skupiam się wyłącznie na przyszłości" - podsumowała Marta Kubacka.

Kubacki wznowił treningi

"Dawid Kubacki zaczął już trenować wspólnie z grupą" - poinformował 1 maja trener polskiej kadry skoczków narciarskich Thomas Thurnbichler w rozmowie ze Skijumping.pl.

Kubacki jeszcze w styczniu był liderem klasyfikacji Pucharu Świata. W momencie wycofania się z rywalizacji zajmował trzecią lokatę, a ostatecznie zakończył sezon na czwartym miejscu.